Rally Dakar: la edición N°42 se pone en marcha mañana, con un total de 342 vehículos

Todo listo para la edición N°42 del Rally Dakar, la competencia automovilística más exigente del mundo, cuya edición 2020, presentada en sociedad esta madrugada mediante la largada simbólica, desembarcará en un nuevo continente y país.

La prueba de velocidad y resistencia que abandona Sudamérica para instalarse en Arabia Saudita, se iniciará mañana en Yeda y culminará el 17 del corriente en Al-Qiddiya; siendo la primera vez en la historia que el continente asiático alberga dicha convocatoria.

Para dicha ocasión, la empresa francesa ASO (organizadora del Rally Dakar) apostará por el retorno del francés David Castera como nuevo director del rally, en reemplazo de su coterráneo Etiene Lavigne, quien se desempeñó en los últimos 15 años.

