En un partido con irregularidades, Dominic Thiem le ganó a Zverev y jugará la final ante Djokovic

El austriaco Dominic Thiem venció a Alexander Zverev por 3-6 6-4 7-6 (3) y 7-6 (4) en las semifinales del Abierto de Australia.

De esta manera, intentará conseguir su primer Grand Slam, después de haber caído en sus dos definiciones en Roland Garros. Enfrente, el próximo domingo, tendrá nada menos que a Novak Djokovic, defensor del título, quien viene de eliminar al suizo Roger Federer (3) por 7-6 (7/1), 6-4 y 6-3.

