Monte Hermoso: así fue la ruidosa manifestación en la comuna por el aumento de las tasas

Contribuyentes de Monte Hermoso se manifestaron ruidosamente esta mañana, en el palacio municipal de ese distrito. El motivo fue uno solo: la suba de tasas, que para algunas propiedades -denunciaron- llegó al 80%, aplicado sobre cifras de varios miles de pesos.

"Son exorbitantes las tasas que nos están cobrando. En mi caso, yo pagaba 3.000 pesos por mes en 2019, y ahora me quieren cobrar 4.500. Y así estamos todos. Vos te quejás y la respuesta es que alquiles tu casa para pagar. ¿Dónde se ha visto que un municipio obligue a los contribuyentes a alquilar? Esto se tiene que saber en todos lados, en toda la provincia", explicó Blanca Rodríguez, una de las manifestantes.

"Es una locura -añadió-. Nosotros somos gente que venimos a colaborar con el crecimiento de Monte Hermoso; contribuimos a hacer y a sostener Monte Hermoso. ¿Y así nos pagan? ¿Castigándonos? No es justo. Y por eso no vamos a pagar".

La manifestación comenzó a las 9 y se extendió por unas dos horas. En un principio los vecinos se congregaron en el hall externo del Centro Cívico y luego algunos ingresaron al pasillo central de la planta baja del edificio.

Allí muchos mostraron las boletas que les llegaron en los últimos días, con los aumentos impulsados por el Ejecutivo y aprobados por el Concejo Deliberante. También denunciaron que el aumento promedio del 50% en los tributos -anunciado en diciembre por el intendente Alejandro Dichiara- no se cumplió para muchas propiedades.

La boleta que mostró uno de los vecinos. En diciembre pagaba algo más de 3.200 pesos mensuales; ahora pasó a más de 5.400. Tiene un terreno.

"No sólo estamos enojados por lo que aumentaron las tasas, sino por el destrato. Casi que te hacen sentir culpable por tener una casa de segunda residencia. Nos discriminan por tener casa de fin de semana. ¿Acaso no tenemos derecho a tenerla y, a su vez, pagar tasas razonables? Mi propiedad está en Las Dunas y la tengo desde cuando ahí no había nada. El año pagué 2.100 pesos mensuales y ahora me quieren cobrar 3.800", señaló Silvia.

"Nosotros venimos a Monte todos los años, hacemos compras acá e invertimos. Si la ciudad creció, también es gracias a nosotros. Lo único que pedimos es que nos cobren lo que corresponde, nada más", agregó.

Como la situación se fue tensando -muchos querían subir al segundo piso del edificio, donde se encuentra el Concejo Deliberante-, debió intervenir el secretario de Gobierno, Hernán Arranz. Hubo gritos, cánticos y algunos insultos por parte de los vecinos más enojados, e incluso se solicitó que el titular del CD, David Quintana, bajara a hablar con los manifestantes, pero no hubo acuerdo en tal sentido.

Hace tres días se creó en Facebook el grupo "Monte Hermoso Impuestazo" para protestar contra la suba de tasas. Ya tiene más de 750 miembros.

Finalmente el funcionario logró que los vecinos accedieran a conformar una comisión de 6 personas para entrevistarse con las autoridades del CD en la planta alta del Centro Cívico. "En cuanto a los reclamos particulares, se van a tomar mediante planillas que ya tienen en su poder las empleadas que la comuna dispuso", señaló. La respuesta fue masiva.

En el Concejo Deliberante los vecinos fueron recibidos por el titular del cuerpo, David Quintana, acompañado por el concejal Diego Ramil, presidente del bloque PJ, y el secretario de Hacienda de la comuna, Matías De Ángelis,

Los vecinos les pidieron que trasladen la inquietud de la gente al intendente y se refacture de inmediato las tasas "con aumentos razonables", a fin de revertir esta situación. Los concejales y el funcionario se comprometieron a hacerlo, pero aclararon que la decisión de impulsar la modificación de las ordenanzas fiscal e impositiva de este año no depende de ellos, sino que debe ser tomada por el intendente.

Los manifestantes también advirtieron que, con este nivel de tasas, mucha gente va a dejar de pagar, la comuna va a sufrir el impacto en su nivel de recaudación y las inversiones en viviendas y terrenos se van a deprimir sensiblemente. "¿Quién va a querer comprar un lote en Monte si tiene que pagar no menos de 4 o 5 mil pesos por mes?", se preguntó uno de los presentes.

Otra de las vecinas invitó a los funcionarios a que recorran las calles y observen la cantidad de terrenos y casas que se han puesto a la venta en los últimos dos años.

"Nos dicen que la solución es alquilar la casa 10 o 15 días -dijo un vecino-. ¿Y para la luz alquilamos por otros 5 días? ¿Y para el gas otros 7 u 8? ¿Y para el cable e internet? A este ritmo, vamos a terminar alquilando todo enero para pagar tasas e impuestos. Es un disparate".

La manifestación culminó con los vecinos coreando "que no paguen".