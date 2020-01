Fernando Saldamando: "A veces uno no se da cuenta lo que genera desde arriba del auto"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La ovación que despertó en las tribunas en las últimas dos fechas fue evidencia más que suficiente. Fernando Carlos Saldamando (43) disipó dudas propias y ajenas, y mostró estar intacto...

Los más de 13 años de inactividad no oxidaron sus muñecas. Conforme al gradual avance en el desarrollo de su nueva invención, esa unidad de fisonomía americana que tanto lo desvelaba desde hacía años, la Cotorra tiró su curriculum en pista.

“Tenía muchas dudas al volante, pero después de la semifinal corrida en la sexta fecha (protagonizó un carrerón con Leandro Campos y Rodrigo Perugini) me sentí a la altura de las circunstancias; sobre todo, que a la hora de acelerar no me tiembla la pata, y que a su vez puedo manejar fino. Viendo esa parte me fui a dormir muy tranquilo”, expresó el tres veces campeón.

“Muchos pilotos de mi época anterior me decían que no lo haga, que ya estoy grande y desactualizado, y que los pibes te ca... a palos. Puede que en determinado momento me tiemble el pulso y me pesen los años, pero no me creo en inferioridad de condiciones con ninguno”, agregó.

¡De menor a mayor! Así transcurrieron las primeras siete programaciones del presente Estival 2019/20 del mayor de los hermanos Saldamando, actualmente ubicado en el 15° puesto del certamen y con un podio en su haber (está a 8.50 del 12° puesto).

Si bien está a tiro en la carrera por el playoff (ver adelante), no es la estadística numérica lo que avala nuestra afirmación del primer párrafo, sino los destellos y parciales competitivos de las últimas fechas; específicamente, su presencia en la primera fila de la final en la competencia pasada.

“Esperaba andar bien a la larga, pero no pensé que iba a conseguirlo tan rápido. Si bien todavía no pude plasmar nada, es bueno saber que ya hubo varias oportunidades. Y eso me pone contento, porque me dice que se puede y que estoy bien encaminado”, reconoció.

“Las cosas que pasaron, tenían que pasar. La rotura de los fierros siempre está dentro de las posibilidades, y más con elementos de transmisión que sufren mucho más que cualquier otra cosa (NdR: en relación a la rotura que no le permitió largar la final). De todos modos, es un desafío grande estar parado donde estoy”, agregó.

—¿Cómo vas viviendo la aventura personalmente?

—Me siento muy a gusto, no siento molestias de ninguna parte. Hago mi historia y disfruto esto con mis amigos. Capaz que el andar con un “bicho” distinto al resto me genera la tranquilidad de disfrutar manejando como no podía hacerlo antes, donde tal vez me presionaba mucho en tener que ganar. Esto es una satisfacción extra.

—Mecánicamente, se vio un salto en el auto. ¿Mérito de qué?

—Hicimos algunos cambios en la puesta a punto en la suspensión, que los apliqué por algunas sensaciones mías manejando. Primero lo puse a prueba en mi auto y después lo apliqué en los demás. Automáticamente se vio que varios pegaron un salto de calidad.

“Me faltaría mejorar en la largada, algo que seguiré probando en el salitral. Donde consiga que largue como quiero, creo que vamos a poder dar más pelea”, aseguró.

—¿Fuiste consciente de lo generado en el público estas fechas?

—Te soy sincero, no me doy cuenta de esas cosas; me da vergüenza. Soy cara rota para todo, menos para eso. De hecho, el otro día, me resultó una situación muy incómoda tener que elegir el cajón para la final ante la mirada de todos. Sí escuché muchos comentarios lindos, lo cual me alegra mucho. A veces uno no se da cuenta lo que genera desde arriba del auto.

“Me llamó mucho la atención la cantidad de personas que me saludaron en boxes después de la semifinal (superó a Roy Altamirano en la línea de llegada). Parecía que había ganado una final. Esas cosas son lindas de vivir y sentir, y hacía años que no las pasaba”, enfatizó.

—¿Los buenos parciales cambiaron los objetivos?

—No, el objetivo sigue siendo mostrar el auto, que por suerte ya se está hablando. Mi idea es terminar bien el campeonato, mostrando que mecánicamente hay una opción más en el Midget. Obviamente que ahora tengo un poco de cosquilleo en la panza por meterme en playoff. Creo que estoy cerca de ganar una carrera. Eso sí que me gustaría lograr.

Marche la primera del año

Desde las 20:45, el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana albergará la primera competencia midgística del nuevo ciclo, con la disputa de la octava fecha del certamen veraniego edición 2019/2020.

La convocatoria mecánica de turno representa a priori un enorme atractivo desde varios puntos: sobre todo, desde la favorable tendencia estadística, que de momento tiene anotados a 7 pilotos vencedores sobre 8 fechas.

No menor resulta el factor competitivo, y el notable incremento de atractivo en las competencias registradas en las dos últimas citas; punto que responde, casi exclusivamente, al óptimo estado de piso que presentó el circuito preparado por Daniel Vicente.

Leonel Ramos, Rodrigo Perugini, Matías Lastra Meler, Luciano Benedetti, Luciano Vallejos, Kevin Altamirano, Gabriel Schiebelbein y Fernando Saldamando, piden pista para transformarse en nuevos ganadores y en nuevos integrantes del playoff.

**Campeonato: 1) Roy Altamirano, 127 puntos; 2) Luciano Franchi, 115.50; 3) Fernando Caputo, 95; 4) Leonel Ramos, 80.75; 5) Esteban Mancini, 80.50; 6) Rodrigo Perugini, 69.50; 7) Matías Lastra Meler, 69.25; 8) Luciano Benedetti, 68.25; 9) Luciano Vallejos, 64; 10) Kevin Altamirano, 60; 11) Gabriel Schiebelbein, 56.75 y 12) Claudio Roth, 55.