Se vienen horas decisivas para los derechos patagónicos y por zona fría

Después de la caída de la vigencia de las leyes de Derechos Patagónicos y de Zona Austral Desfavorable ocurridas el 31 de diciembre pasado, y su posterior prórroga al ser incluidas en la ley de Emergencia Económica bonaerense, rápidamente vecinos, funcionarios e instituciones de los distritos involucrados comenzaron a gestionar para que estas normas vuelvan a ser aprobadas por la Legislatura provincial.

Las leyes 12.322 y 12.323 otorgaban beneficios impositivos a los distritos de Patagones y Villarino, además de determinados cuarteles de Puan, Tornquist y Saavedra. Entre ellos se encontraban el no pago de ingresos brutos, de impuesto de sellos e inmobiliarios urbano y rural.

A esto se suma el temor de que en Patagones, muchos temen que esta situación también les haga perder el reconocimiento de zona patagónica a nivel nacional o ser comprendidos dentro de la Ley Pichetto, que reduce el precio de los combustibles en toda esa región.

Por ello, desde hace algunos días se viene llevando a cabo un trabajo de concientización a la comunidad respecto de los beneficios de la ley y las pérdidas que genera su anulación. Además, se están recolectando firmas de apoyo y se cursaron notas pidiendo entrevistas con las máximas autoridades provinciales.

En este marco, los concejales Ariel Zvenger y Ricardo Curetti (Frente de Todos) realizaron gestiones ante el gobierno provincial y aseguraron que en los próximos días “habrá novedades positivas”. Además, señalaron que su caída es “pura responsabilidad” de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Durante un encuentro, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, les expresó que “nunca tuvieron intensiones de sacar la ley, sino de analizar la situación”. Básicamente, la idea es determinar el alcance y los impactos que tendrá en la economía del nuevo gobierno provincial.

Desde el Frente de Todos local, aseguraron que en la brevedad habrá "noticias positivas".

Además, se gestionó un encuentro de la comisión de vecinos y autoridades municipales con el Ejecutivo provincial, que se concretaría en los próximos días.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante llamó a una sesión extraordinaria para el próximo 6 de febrero, en la que se tratará esta cuestión y a la que está llamada toda la comunidad.

“Estamos al tanto”

En diálogo con medios locales, Bianco expresó que desde la provincia están de acuerdo con prorrogar Ley 12.322.

"Estamos al tanto de los alcances de la ley y no sabemos por qué la anterior gestión no la sancionó de manera completa. Si hoy no está prorrogada, es porque Cambiemos se desentendió", afirmó.

Al respecto, añadió que cuando asumieron en la Provincia rápidamente avanzaron en prorrogarla por tres meses para estudiar los efectos de la ley.



Carlos Bianco



“Hemos estado analizando el costo fiscal y los beneficios que otorga a Patagones, Villarino, Puan, Saavedra y Tornquist, por lo que puedo decir que desde el Ejecutivo estamos de acuerdo en prorrogarla, aunque eso depende de la Legislatura. Vamos a trabajar con nuestros Diputados para extenderla", aclaró.

Además, cargó contra el intendente José Luis Zara al señalar que “en vez de hacer movilizaciones mediáticas nos, hubiera llamado por teléfono”.

“Esto de movilizar sin ninguna razón a todo el pueblo es una movida política, porque no hay nada de qué preocuparse", afirmó.



José Luis Zara



Por su parte, Zara se mostró sorprendido por estos dichos y recordó que en un encuentro con el gobernador Axel Kicillof, se presentó un escrito en el que se indicaba que la continuidad de la ley era una cuestión de suma importancia y urgencia.

“También me reuní con Teresa García, con Sergio Massa y con autoridades de la Cámara de Diputados, pero todos coincidieron que el gobernador quería analizarla y por eso se tomaba 90 días”, dijo.

Respecto de la movilización de las fuerzas vivas, Zara aclaró que “ellos están preocupados por la pérdida de los beneficios y por eso están movilizados”.

“Nosotros no organizamos ninguna movilización. Como autoridades estamos preocupados y acompañamos desde el lugar que nos corresponde”, sentenció.