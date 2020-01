Olimpo arranca el 2020 con urgencias y con la ilusión de remontar en la tabla

Con la imperiosa necesidad de sumar para salir del último puesto, Olimpo visitará esta tarde a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, en el reinicio de la temporada 2019-2020 del Federal A.

El cotejo se jugará a las 17.30, corresponderá a la 16ª fecha de la Zona B y será dirigido por Lucas Novelli Sanz, de Tandil.

Con apenas 12 puntos y compartiendo el último puesto con Juventud Unida Universitario de San Luis, el aurinegro necesita cambiar la imagen desde el comienzo de 2020.

Para esta segunda fase sumó al defensor Yago Piro (ex Independiente Petrolero de Bolivia) y al mediocampista central Lucas Argüello (Chaco For Ever).

En contrapartida, se fueron Sergio Sánchez (arregló en San Martín de Formosa), Said Llambay, Luis Vergara, Joaquín Galván y Matías Mayer.

El entrenador Pedro Dechat no podrá contar con el atacante Fabricio Lenci, quien fue expulsado en la última fecha del 2019 ante Juventud Unida de San Luis.

Su rival, Círculo Deportivo viene de cerrar el 2019 con tres victorias consecutivas y remontó en la tabla para salir del fondo.

El "Papero" sumó al defensor Gonzalo García y al atacante Juan Manuel Lazaneo y viene de quedar eliminado por Copa Argentina ante Camioneros por penales.

Probables formaciones

Círculo Deportivo

Del Curto; Vedda, Cabrera, G. García, Corti; Buzzini, E. Vertiz, Pájaro, F. Leonardo; Ullúa y Lazaneo. DT: A. Matteo.

Olimpo

P. Fernández; Piro, Capararo; Pfund, Ferreyra; López Macri, Argüello, G. Mendoza, L. Salas; B. Guille y A. Rodríguez. DT: P. Dechat.

--Hora. 17.30.

--Arbitro. Lucas Novelli Sanz

--Cancha: Círculo Deportivo.

Lo que viene

Los otros dos representantes de la Liga del Sur jugarán mañana lunes.

Villa Mitre recibirá, desde las 21, en El Fortín, a Estudiantes de San Luis, con arbitraje de Franco David Morón (General Pico).

Y Sansinena se presentará en San Juan, ante Desamparados. El cotejo irá a las 21.45, con el contralor de Federico Gaymas Tornero (Salta).

La fecha se completará con los partidos Camioneros-Deportivo Madryn (hoy, a las 17); Cipolletti-Ferro GP (hoy, a las 19.30, con el arbitraje de Fernando Marcos); J. Unida-Huracán LH (hoy, a las 21.30) y Dep. Maipú-Peñarol SJ (mañana, a las 21.40, con el contralor de Bruno Bocca). Libre: Sol de Mayo.

Posiciones: 1) Dep. Maipú, 27; 2) Huracán LH, 26; 3) Villa Mitre, 23; 4) Dep. Madryn, 22; 5) Ferro GP y Sansinena, 21; 7) Cipolletti y Estudiantes SL, 18; 9) Peñarol y Camioneros, 17; 11) Círculo, 16; 12) Sol de Mayo, 15; 13) Desamparados, 13; 14) J. Unida y Olimpo, 12.