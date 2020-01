El último tuit de Kobe, anoche, luego de que superaran un récord personal

Kobe Bryant murió esta mañana en un accidente aéreo en el cual un helicóptero en el que viajaba junto a otras cuatro personas se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles, California.

Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió.

Consagrado como uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, Kobe publicó su último mensaje de Twitter ayer por la noche, con un mensaje de elogio para LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644