Cafiero: "La Fragata simboliza que es entre todos y todas que vamos a poner a este país de pie"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le dio la bienvenida a la tripulación de la fragata Libertad que "simboliza" que "es entre todas y todos" que se pondrá a la Argentina "de pie", en un mensaje de bienvenida a la tripulación que hoy llegó a la base naval de Mar del Plata después de cinco meses de travesía.

"Sobre todo lo que significa la Fragata es que entre todos y todas vamos a volver a poner a este país de pie", afirmó Cafiero en su mensaje de bienvenida a los tripulantes del buque escuela, que llegó a la base naval de Mar de Plata luego de cinco meses de travesía.

Cafiero recordaba de esta forma "la valentía" con la que la tripulación de la Fragata defendió en el puerto Tema, de Ghana, al buque cuando los fondos buitre quisieron capturarlo como forma de cobrar papeles de deuda, en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

"La fragata Libertad tuvo un episodio en el que ustedes la defendieron con mucha valentía. El buque fue parte de una pelea que tuvo la Argentina con los fondos buitre, que se ensañaron con nosotros y quisieron capturarla en el puerto de Ghana, en África", recordó.

Por ese motivo, dijo que "la fragata Libertad será recordada para la democracia como un momento de defensa de la soberanía nacional" y destacó que "sobre todo lo que significa la Fragata es que entre todos y todas vamos a volver a poner a este país de pie".

Cafiero habló también de "sentimientos encontrados" al contraponer la alegría de la llegada del buque escuela y el recuerdo de los 44 tripulantes submarinistas del ARA San Juan que no pudieron regresar a la base naval de Mar del Plata.

"Esta es una jornada de sentimientos encontrados, por un lado toda la alegría y la fiesta que se vive con la llegada de ustedes, de la fragata, que también nos hace recordar y pensar en los 44 tripulantes submarinistas del ARA San Juan, y es ahí donde tenemos los sentimientos encontrados", dijo Cafiero.

Agregó que "siempre tiene que estar esa referencia a esos héroes que zarparon y que no pudieron regresar" y pidió que ese "sentimiento no decaiga", al tiempo que transmitió el saludo del presidente Alberto Fernández, que no pudo estar allí por "cuestiones de agenda", tras haber llegado de una visita que hizo a Israel.

El jefe de ministros destacó "la calidez de los argentinos" hacia esos héroes, que se puede ver cuando se transitan los alrededores de la base naval de Mar del Plata, donde fotos y carteles recuerdan a cada uno de los 44 tripulantes.

"Entre la felicidad de la vuelta de la fragata y la tristeza del ARA San Juan lo que tenemos siempre es un sentimiento de orgullo", afirmó, y recordó "la valentía" de la tripulación de la Fragata cuando en el puerto africano de Ghana los fondos buitre intentaron quedarse con ella.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero acompañó al ministro de Defensa Agustín Rossi, que dirigió su mensaje minutos antes a bordo de la Fragata, con un mensaje de "unidad" más allá de las diferencias.

También estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; y de Cultura, Tristán Bauer.

Estuvieron también el jefe de la Armada Argentina, almirante José Villán, además de familiares de la tripulación, entre ellos los hijos de nueve flamante padres, en brazos de sus madres. (Télam)