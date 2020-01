Uno de los rugbiers detenidos mencionó la posibilidad de suicidio

Luciano Pertossi, uno de los diez rugbiers que permanecen detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, considera que lo culpan "por no haber parado una pelea" y hasta mencionó la posibilidad de decidir quitarse la vida.

"Sinceramente no entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuese algo fácil y, sabiendo que en mi situación si sus amigos se están peleando tampoco hubiera podido hacer nada", expresó el joven en su cuenta de la red social Instagram.

Pertossi, de 18 años, y hermano de Ciro (19), uno de los principales implicados en el caso, también mencionó la posibilidad de un suicidio en el que queden implicados los que lo acusan.

"Si yo decido una situación de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, todos ustedes serían culpables del delito que me acusan", advirtió. (NA)