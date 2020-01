SUMMER RUSH 2020

Idea del Evento

El evento nació a partir de la idea de Franco GENTILI, Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Monte Hermoso, de hacer un evento de tecnología y videojuegos en la localidad balnearia. Junto con el Director de Deportes, Marcelo AMAYA, se pusieron en contacto con la productora local "El Cubil del Mal" para realizar la actividad. A pesar de las dificultades técnicas, el equipo de organización se sumó al desafío de realizar un evento de videojuegos y entretenimiento electrónico en la costa atlántica.

Fue gracias a la coordinación del Municipio, y a las herramientas que se pusieron a disposición por su parte, que el evento fue posible. Con un costo mínimo para los vecinos de Monte, atento a que se realizó con recursos propios del Municipio y con los aportes de los diferentes sponsors y marcas del evento.

¿Qué marcas estuvieron presentes?

Como marca líder mundial de juegos, MSI es el nombre más confiable en juegos y eSports. La marca es fiel a los principios de avances en diseño, búsqueda de la excelencia e innovación tecnológica. Al integrar el rendimiento extremo más codiciado de los jugadores, imágenes realistas, sonido auténtico, control preciso y funciones de transmisión fluidas en sus equipos de juego, MSI libera a los jugadores de tediosos ensayos y errores y lleva el rendimiento del juego más allá de los límites. ¡La determinación de superar los logros pasados ​​ha convertido a MSI en una marca de "True Gaming" con espíritu de juego en toda la industria! Las computadoras portátiles de MSI son la prueba de que rendimiento y comodidad no son contradictorios.

Presente como una alternativa a los mercados digitales mas conocidos, Libre Opcion emerge como una nueva oportunidad de compra. Especializados en tecnología e informática, el mercado digital se demuestra intuitivo al uso y seguro a la hora de las transacciones. Con envíos a todo el país y promociones constantes, este nuevo actor en el mercado de compra digital está ganando seguidores y adeptos. Tanto comerciantes que aprovechan sus canales de distribución propios, como compradores que encuentran precios de lo mas atractivos. Si buscas un periférico o un componente, no te olvides de buscar en www.libreopcion.com.

Redragon es la división gamer de Eastern Times Technology Co. Ltd (ETT); empresa que tiene una capacidad de producción actual es de 1.5 millones de unidades mensuales, las cuales comercializa en Europa, Norteamérica, Oceanía, Sudafrica y recientemente en Latinoamerica. Rápidamente bien recibida por la comunidad, la marca busca brindar productos de excelente calidad a un precio accesible, logrando de esta manera llenar una brecha que antes nadie ocupaba. Redragon es una marca de alto valor dentro de los periféricos para gaming; con equipamiento de alta gama para jugadores.

Desde su nacimiento, en Silicon Valley, en 1969, el legado de AMD comenzó a construirse con docenas de empleados dedicados a la fabricación de productos de semiconductores innovadores. Desde esos modestos comienzos, AMD ha crecido hasta convertirse en una empresa internacional con 10.000 empleados, camino en el que cosechó numerosas innovaciones importantes para el sector. Hoy, AMD desarrolla productos de procesamiento y visualización de alto rendimiento para hacer frente a algunos de los desafíos más difíciles e interesantes del mundo. Nunca hubo un mejor momento para estar en el sector de los semiconductores. Y la empresa esta lista para conquistar los próximos 50 años con productos de procesamiento y gráficos de alto rendimiento que transformarán nuestras vidas.

El soporte de lo visual estuvo de la mano de ViewSonic . La tradicional marca de monitores y pantallas se ha incorporado en el mundo gamer, y ha demostrado que su expertice y su trayectoria tienen un gran peso. Haciendo monitores que superan las expectativas de todos los usuarios. A su vez, uno de sus principales valores es la atención al público, donde satisfacen las necesidades de sus clientes escuchando activamente sus desafíos y ofreciendo soluciones para resolver sus problemas.

¿Qué pasó?

Comenzando a las 10 de la mañana, el parador Pelicano fue la sede de un torneo de Minecraft de la mano de MSI. Participaron más de 30 chicos y chicas de todas las edades. Al mismo tiempo, los equipos de Counter Strike: Global Offensive (CSGO) “Sick4ever” y “Escapa2 Gaming” disputaban la final de la Liga Bahiense de Counter Strike. “Escapa2 Gaming” ganó indiscutidamente luego de unos exhaustivos matchs, que demostraron lo alto que está el nivel local. Los ganadores se llevaron 5 teclados

GK-701 de MSI; mientras que los que quedaron en segundo premio se llevaron 5 mouse opticos Redragon COBRA FPS, GRIFFIN e INVADER.

Por su parte, FIFA tuvo en velo a todo el público mientras se jugaba la semifinal y final; llegando la primera hasta el cuarto partido siendo al mejor de cinco. El trofeo se lo quedó Rodrigo Diaz, que se llevó un Headset

IMMERSE GH70 de MSI valuado en mas de veinte mil pesos. Finalizada la liga, se dio inicio al torneo presencial en el que los competidores se acercaron para medirse entre ellos como el rey de la pelota. Titulo que se llevó Benjamin Rodriguez, luego de una final peleadisima contra Gonzalo Martinez. El ganador se llevó un teclado mecánico KUMARA de Redragon y el segundo premio era un Headphone F1 de Luxa2.

Pasado el mediodia, la comunidad de AutoChess organizo un torneo de Teamfight Tactics de lo mas competitivo. Luego de dos rondas de eliminación directa y una final, Gaston Lozan fue coronado campeón del mismo. El ganador se llevo un mouse y un pad de ASUS, cortesía de la gente de Libre Opción. Como dato de color,el torneo contó con la presencia del renombrado jugador internacional y oriundo de Bahia Blanca Sebastian “Mazzu” Mazzuchini y la cosplayer Diana “Nianylin” Vita.

Entrada la tarde, la Comunidad Bahiense de Pokemon Go dio inicio a su torneo. Luego de unas intensas rondas bajo el sol, dejo a Diego Ulloa como el mejor entrenador.

A las 16hs, dio inicio la final de la Liga Bahiense de League Of Legends. El esperado clásico bahiense "Maleza Team One" vs "GG OwitO". A pesar de un incesante trabajo por parte del staff, los por problemas técnicos ajenos a la organización del evento, hicieron que la final se reprogramase. Ello a fin de permitirles a los jugadores poder jugar en las mejores condiciones posibles. El ganador se llevará 5 mouse

DS300 de MSI y el segundo puesto se llevará 5 teclados mecánicos Redragon KUMARA y USAS.

Entrada la etapa final del evento, y mientras se admiraba el bello atardecer a que tan acostumbrado nos tiene Monte Hermoso, el equipo de la Comunidad Bahiense de Clash Royale nos brindo un torneo fascinante… En él, los primeros tres puestos se llevaron protectores para dispositivos móviles, todo el honor y toda la gloria de ser los mejores. Los premios fueron cortesía de LibreOpcion

Finalizadas las ligas y los torneos fue momento de darle lugar a un favorito del publico, el torneo de FORTNITE. El torneo contó con la participación de mas de 60 chicos de todas las edades. Jugadores que, solos o acompañados por sus padres, se acercaron al parador Pelicano a disfrutar de una tarde ideal para medirse frente a jugadores de la escena local y pasar un momento muy ameno.

Para finalizar el evento,el equipo de El Cubil Del Mal estuvo brindando entrevistas en vivo

¿Quienes fueron los ganadores de las ligas?

Liga Bahiense de Counter Strike

Escapa2 Gaming

Ezequiel “VRS” Bibe

Leandro “ResTi” Restiffo

Ivan “Ninsha” Vera

Sebastian “Tortu” Pulles

Marcos “Pinkizinho” Cola

Liga Bahiense de FIFA

Rodrigo “RAD96_” Diaz

Liga Bahiense de League Of Legends

Fecha reprogramada.

BY NAIKO y SACRA para "EL CUBIL DEL MAL"