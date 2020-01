Micaela Mata: “No tenemos un gran presupuesto, pero tratamos de que al auto no le falte nada”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Por segunda vez en la historia del Midget en Bahía Blanca, una dama inscribió su nombre entre los participantes más veloces y contundentes de una velada competitiva.

El precedente sentado hace unas temporadas por Leiza Grill, la tercera mujer que desafió el derrape (luego de Viviana Faccio y Carolina Gismondi), sumó el nombre de Micaela Mata en la novena fecha del Estival 2019/2020.

Con jóvenes y frescos 19 años, Mica, ex volante de Micromidget, ya puede dar fe respecto de lo que significa disputar una finalísima de verano; todo un logro, tratándose de una disciplina dominada históricamente por el género masculino.

“Estoy mucho más tranquila, de a poco voy cayendo en todo lo que se vivió el viernes y lo que significó estar en una final. Pero también estoy muy ansiosa porque llegue otra fecha, tengo muchas ganas de correr”, confesó Mata, quien disputa su tercera temporada en la categoría.

Mérito individual, desde lo conductivo (se manejó todo), y en lo colectivo, en la faz mecánica; pues, la atención del chasis negro N°73, propulsado por Patricio Venturino, se prepara en el taller metalúrgico de su padre Mario.

“Para nosotros fue un alivio enorme, porque nos ayudó a darnos cuenta que trabajando y haciendo las cosas en el taller no es imposible”, destacó Mica, estudiante de Ingeniería Agrónoma en la UNS.

—¿Por qué creés que llegó ese resultado?

—Creo que se fue dando todo redondo. Al auto no lo tocamos demasiado, simplemente se buscó una puesta a punto equilibrada hace 4 o 5 fechas, para tratar que yo me acostumbre al manejo. Nada más. Después también se dieron las circunstancias, el haber largado de primera fila, el sorteo, la pista y demás.

—¿En qué nivel considerás que está tu auto?

—Creo que para estar dentro de los 40 primeros. No tenemos un gran presupuesto, pero así y todo tratamos de que no le falte nada. Después, el tema está en lo conductivo, me falta girar mucho.

“Ojalá que todas las fechas fueran como la del último viernes, donde pude correr mucho más que lo habitual. Eso es lo que te da más seguridad y experiencia para manejar, y lo que te permite acoplarte al auto y entender cómo llevarlo ante distintas circunstancias”, focalizó.

Luego del “¡Muy bien, 10!” en series, Mica afrontó una verdadera prueba de fuego en la tercera semifinal. Allí ofreció lo mejor de su repertorio, poniendo en aprietos unos metros a Esteban Mancini y Emiliano Urretabiscaya, y frenando a sus espaldas el avance de Kevin Altamirano. Tres pilotos de grueso calibre...

“Poder correr atrás a pilotos de punta fue algo genial. Te da la chance de intentar copiar de cerca cómo aceleran y manejan. Intenté cerrarme y hacer mi radio, y cuando vi que había dejado atrás a Kevin intenté seguirlos y probarme al lado de ellos. Creo que lo hice bastante bien, porque clasifiqué a la final”, entendió Mata.

"Nunca me sentí inferior a los demás pilotos por ser mujer"

Uno entiende que a esta altura de las circunstancias, con los avances que la sociedad ha logrado en tal sentido y con la tradición que el Midget se ganó a través del perfume de mujer, la distinción por sexo es algo que ya prescribió en el Midget.

No obstante eso, Mica Mata, al igual que meses atrás lo hicieron la propia Leiza Grill y la debutante Florencia Medina, las demás señoritas de la categoría, se encargó de desterrar ese prejuicio.

"Con respecto a ese tema nunca tuve problemas, me llevo bien con la mayoría de los pilotos y no tengo problemas con nadie. De hecho, después de la serie que gané el otro día, se arrimaron un montón de pilotos a felicitarme. Eso te muestra que más allá de la competencia, hay un grupo humano. Nunca me sentí inferior a los demás por ser mujer", aclaró Mata.

"Todos vamos a la pista con el mismo objetivo. Cuando nos ponemos el casco, estamos en igualdad de condiciones. Ya en la fecha anterior tuve la chance de ganarle a varios pilotos y eso fue un alivio, porque me hizo sentir capaz", enfatizó.

"El apoyo de la gente se sintió en todo momento, recibí muchos saludos y felicitaciones después de la fecha", cerró.