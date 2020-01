La carta de despedida de Ernesto Valverde, que dejó de ser el DT del Barcelona de Messi

El ex entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, expresó hoy que "en Barcelona he vivido momentos muy alegres y otros duros y difíciles", al tiempo que agradeció "el apoyo de toda la gente que me ha acompañado en el club durante estas dos temporadas".

El DT fue destituido ayer, tras la floja producción en la Supercopa y pese a que marcha como puntero de La Liga junto al Real Madrid,

El técnico se despidió de los hinchas a través de una carta abierta publicada en la página oficial del club catalán.

"Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles", señaló Valverde.

El entrenador agradeció "el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el club durante estas dos temporadas y media y, especialmente, a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él, con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos".

Finalmente, Valverde deseó "éxitos" a Quique Setién (el argentino Mauricio Pochettino rechazó el ofrecimiento para hacerse cargo del puesto), quien lo reemplazó en el cargo, para despedirse con la frase "Visca el Barsa, Visca Catalunya!" (Viva el Barcelona, Viva Cataluña).