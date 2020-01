Consejos para evitar las estafas con los alquileres en la costa

Por Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

La ilusión de gozar de las esperadas vacaciones y de disfrutar la atractiva playa de Monte Hermoso puede desaparecer en un segundo.

En los últimos tiempos se conocieron algunos casos de turistas estafados por delincuentes que utilizan páginas web o redes sociales para engañar a personas ofreciendo en alquiler -generalmente a precios más bajos que los del mercado- propiedades que no existen o no les pertenecen.

Recientemente dos mujeres neuquinas fueron víctimas de estos ladrones y resultaron damnificadas en más de 30 mil pesos.

Fuentes oficiales consultadas por La Nueva. mencionaron que la situación no debe provocar pánico, sino que debe alertar para tomar los recaudos necesarios antes de entregar dinero a cambio del alquiler temporal de una vivienda.

El comisario Fernando Vera, titular de la seccional policial montehermoseña, dijo que hasta el momento recibieron tres denuncias por hechos de este tipo en la dependencia a su cargo.

“Tuvimos el caso de una familia que vino desde muy lejos y cuando arribó a la ciudad se topó con que la dirección no existía. Sinceramente, fue desgarrador recibirlos en la dependencia. En una de las estafas los turistas llegaron a la ciudad y el domicilio era incierto, mientras que en otro era un domicilio real, aunque estaba ocupado por otra gente que había alquilado por inmobiliaria”.

Describió que la modalidad empleada para llevar adelante la maniobra es similar, creando una identidad falsa y ofreciendo las propiedades.

También dijo que Facebook es el sitio más utilizado por estos individuos para llevarla adelante.

“Cuando uno se encuentra con precios irrisorios deben tomarlos con mucho cuidado. Esta es una de las bases con la que se manejan estos delincuentes. La gente se tienta con un valor muy bajo”, sostuvo Vera.

Contó que en algunas ocasiones los estafadores realizan una investigación previa de los lugares que posteriormente ofrecerán.

También aclaró que “esto no sucede solamente en Monte Hermoso, porque utilizan toda la costa para llevar adelante sus estafas”.

“Muchas veces muestran fotos originales de la propiedad, capturadas por Internet o incluso sacadas de lugar. Por eso es que muchas personas son engañadas fácilmente”, siguió.

Un recurso

Vera comentó que otra medida que se puede tomar para desenmascarar a los estafadores es solicitarles una videollamada.

“Nunca muestran sus caras, por lo que suelen cortar la llamada cuando se les pide mantener una comunicación con esas características”.

De la misma forma, el comisario aconsejó “recurrir a inmobiliarias registradas y páginas seguras. Si se decide a alquilar en forma particular, desconfiar de ofertas muy tentadoras, con precios inferiores a los de mercado”.

También mencionó que se debe “rechazar el pago de reservas mediante empresas de cobranza extrabancaria y desconfiar de quienes alquilan una propiedad en el balneario y tienen teléfono con prefijo de sitios muy alejados. En ese caso, es importante solicitar una copia de la factura de algún servicio pago, donde se pueda corroborar la dirección de la propiedad ofrecida”.

Respecto de los casos denunciados, dijo que están trabajando con la DDI para llegar a los responsables.

En este sentido, indicó que una misma persona estaría vinculada a esos hechos.

"Creemos que estarían involucrados en esas operaciones, porque utilizan las mismas maniobras”.

Dueños unidos para combatir a los delincuentes

Bárbara De Amonarraiz, dueña de un complejo en Las Dunas Norte, dijo que administra un grupo de Facebook denominado “Dueños Alquileres de veraneo en Monte Hermoso”, creado con el objetivo de cooperar en la transparencia y combatir a los delincuentes digitales.

Dijo que junto a 74 propietarios “intercambiamos alcances o informamos situaciones. Ya en invierno nos juntamos para tratar de analizar cómo luchar contra estas estafas”.

Señaló que en algunos casos estas personas brindan información falsa sobre las propiedades que supuestamente alquilan.

“Es difícil mandar una carta documento o poner un abogado para tratar de recuperar el dinero, más teniendo en cuenta que el turista se enceguece por el valor de la propiedad. Siempre digo que las características de los teléfonos son vitales para conocer si son propietarios verdaderos. Son casos muy esporádicos los que tienen prefijo de lugares alejados a la ciudad", agregó De Amonarraiz.