Gastón Pérez: "Antes de largar, la cabeza piensa en qué va a pasar o qué se va a romper"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El margen de error se acorta considerablemente para quienes tienen la urgencia de cosechar puntos gordos y arrimar el bochín hacia la zona caliente del Campeonato Estival de Midget 2019/2020.

A falta de cuatro capítulos para la conclusión de la fase regular, el presente deportivo obliga al cabildense Gastón Pérez (35) a bajarse de la palmera y aprovechar cada oportunidad que se le presente en el óvalo Héctor Evaristo Plano.

“Venimos con una mala suerte terrible, pero contamos con un gran auto y sabemos que si se alinean un poco los planetas estamos para pelear bien adelante. Nos quedan 4 balas todavía y esperemos que se nos dé en alguna, o que podamos ser lo más regulares posibles”, contó el Mono.

El sexto puesto logrado en la séptima final de la temporada fue un espejismo. La temporada del cabildense se resume en los sin sabores causados por el sinfín de roturas mecánicas; la mayoría de ellas, cuando la unidad azul N°12 dominaba algún parcial de la noche...

“Somos conscientes que no hemos sumado por desgracias, y no porque el auto no sea competitivo. Eso nos deja un poco más tranquilos y nos da ganas de seguir metiéndole garra. Si de ahora en más nos va medianamente bien, es muy probable que pueda estar en el playoff”, agregó Pérez, 19° en el certamen (a 21.50 puntos del 12°, Sebastián Burgos).

“Terminé solo una fecha, en las demás siempre nos pasó algo. Y encima, cuando se rompía casi siempre veníamos adelante. No me bajé del campeonato porque sé que el arma está”, agregó.

—¿Pensaste en bajarte?

—Y no lo niego. Se hace difícil afrontar la situación, porque te pasa una atrás de otra. Llegás al punto que, antes de largar, la cabeza piensa en qué va a pasar o qué se va a romper, y no en qué carrera hacer o cómo acelerar.

Más allá de los infortunios y del irregular andar en este apasionante ciclo competitivo, el cual ostenta siete ganadores en ocho programaciones, ¡el Mono tiene razón!: el medio mecánico lo acompaña.

Y ello quedó en evidencia el pasado viernes, previo a la rotura del impulsor Audi que prepara Martín Saldamando, cuando mantenía a raya en la serie, con buena diferencia a su favor, a Roy Altamirano, el líder del certamen.

“Que haya podido girar adelante de él (Roy) me da la pauta que el auto es bueno. Aunque realmente vamos a saber bien dónde estamos parados cuando pueda redondear una fecha. Pero sí estoy seguro que vamos por el buen camino”, cerró Gastón Pérez.

Se viene el receso

La novena fecha del Estival 2019/20 a disputarse esta noche desde las 20:45, será la última antes del receso de verano que otorgará a pilotos, mecánicos y dirigentes la posibilidad de tomarse unas merecidas vacaciones.

Luego de ello, la reanudación del certamen nos ofrecerá uno de los primeros platos fuertes: la confección del listado final del playoff, el cual, de momento, ostenta 12 pilotos inmersos en la definición por el título (el ciclo pasado fueron 15).

En materia de espectáculos, el certamen veraniego nos viene ofreciendo viernes tras viernes competencias de alto voltage; sumado además al elevado nivel de paridad mecánico y estadístico.

Por caso, de Sebastián Burgos (12°) a Matías Oyola (25°) hay una brecha de 27 puntos, exactamente una fecha de diferencia, cuando restan ponerse en juego un total de 81.

Ni hablar del listado de ganadores, que apenas repitió vencedor en una oportunidad (Esteban Mancini). Por lo observado hasta el momento, varios más pueden alcanzar dicha condición...

**Campeonato: 1) Roy Altamirano, 142; 2) Luciano Franchi, 124.50; 3) Fernando Caputo, 109.75; 4) Luciano Vallejos, 84.50; 5) Esteban Mancini, 83.25; 6) Leonel Ramos, 83; 7) Rodrigo Perugini, 81; 8) Luciano Benedetti, 78.75; 9) Claudio Roth, 70.50; 10) Emiliano Urretabiscaya, 70; 11) Matías Lastra Meler, 69.25 y 12) Sebastián Burgos, 68.