Discriminación por aspecto, orientación sexual y religión, los temas que preocupan a los jóvenes

Discriminación por aspecto físico, diversidad sexual y elecciones religiosas son algunos de los temas que preocupan a los jóvenes según lo expresado en la 5ª edición del Parlamento Federal Juvenil del Inadi, que comenzó hoy y que finalizará el viernes con una sesión en la Cámara de Diputados bonaerense.

Unos 72 estudiantes secundarios, de entre 15 y 18 años, fueron seleccionados entre más de 1.000 de todo por el país por sus ensayos sobre las distintas temáticas que trabaja el INADI.

El 21 % de los jóvenes abordó la discriminación por aspecto físico, una de las problemáticas que más preocupan a los adolescentes.

"Es el quinto año que lo hacemos y la idea es fomentar la participación de los jóvenes, que tengan una capacitación sobre la discriminación y trabajar el viernes -en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires- un proyecto de ley que este año va a ser sobre discriminación religiosa", dijo ala agencia Télam Micaela Sabán Orsini, coordinadora de Programas y Proyectos Interinstitucionales del Inadi.

"La discriminación debería ser tratada en las currículas de las escuelas porque se puede modificar la convivencia. Cada vez más chicos se acercan a hablar sobre el bullying", aseguró.

"En general los temas que más plantean es salud sexual y reproductiva, discriminación por aspecto físico y también discriminación de redes sociales", precisó Sabán Orsini.

Durante los 5 días que durará el Parlamento Federal Juvenil Inadi, los chicos y chicas realizarán diferentes talleres sobre prevención de prácticas discriminatorias, proceso legislativo y visitas culturales.

Abril Álvarez Aquino, de 16 años y proveniente de Tierra del Fuego, contó a Télam sobre su ensayo por discriminación por aspecto físico.

"Escribí sobre eso porque es algo que me tocó vivir, las personas con sobrepeso de alguna u otra manera somos discriminados", dijo, y agregó que "en los colegios se habla de aceptarse y de expresarse libremente, pero a veces siguen pasando estas cosas".

"Espero que seamos una Argentina más comprensiva y más libre, que mejoremos como sociedad", afirmó.

Por su parte, Lautaro Yampa, de 18 años y de Jujuy, eligió la misma temática: "Elegí hablar sobre discriminación por aspecto físico porque es algo que me sucedió en la infancia y me gustó la idea de expresarme sobre lo que me pasó y dar mi opinión", relató.

También valoró la experiencia del Parlamento Juvenil como "una manera para que los jóvenes aportemos ideas".

"Me encanta vivir esto, nunca me había ocurrido algo así, nunca había venido a Buenos Aires ni había viajado en avión", comentó Lautaro.

Lara Alcaraz, de 17 años y oriunda de Santa Fe, eligió escribir de diversidad sexual.

"Me gustó la problemática porque me identifico, escribí el ensayo para mostrar mi punto de vista porque se habla muy poco y están naturalizadas las bromas sobre este tema", aseguró.

"Espero que la sociedad se vaya adaptando a los cambios culturales y no se quede con pensamientos del pasado", concluyó.

Brisa Sansone, de 17 años y también santafesina, habló sobre las elecciones religiosas, la temática que van a tratar los jóvenes en la Cámara de Diputados bonaerense.

"Yo asisto a una escuela judía y siempre pertenecí a la religión católica, pero en el último tiempo decidí hacerme judía y eso llevó aparejadas burlas y humor negro", se lamentó la joven.

Brisa consideró que "hay una normalización de la burla sobre la religión judía, tanto en jóvenes como en gente grande".

"Hay que visibilizar que las burlas están mal. Que haya conocimiento en los jóvenes y que no haya más discriminación religiosa", finalizó. (Télam)