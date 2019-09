Forestarán Capital Federal con árboles de Villarino

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

A partir de los próximos meses, la ciudad de Buenos Aires comenzará a forestarse con árboles que se producirán en el Vivero Forestal de Argerich.

El acuerdo, que se firmará en noviembre entre el municipio de Villarino y CABA, permitirá que en la zona se generen plantines de distintas especies que luego se implantarán en diversos espacios de la Capital Federal.

De cualquier modo, aún se desconoce qué variedades se pedirán. Sí se sabe que desde la zona partirán mayormente plantines y no árboles consolidados, ya que seguramente no todas serán especies que puedan crecer bajo las condiciones del Sudoeste Bonaerense. Después, la definición del lugar, la implantación y su cuidado correrán por parte del área respectiva del gobierno de CABA.

Por el momento, no se ha hablado de plazos de duración del acuerdo, aunque se espera que sea sostenido en el tiempo. Si bien tampoco se determinaron cantidades de plantas a comercializar, desde el municipio de Villarino ya aclararon que la idea es no caer en compromisos que no puedan cumplirse.

Para ello, en el ámbito del Vivero de Argerich se invirtieron en los últimos años casi 70 millones de pesos, tanto en maquinaria como en infraestructura, y en los próximos días llegará una plantinera automática que permitirá aumentar la producción, que hasta el momento se hace en forma artesanal.

“Mi preocupación es conocer cuáles son los requerimientos, por las dudas que no nos alcance la capacidad -aclaró el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua-. Por ello, cuando recibamos la plantinera determinaremos cuánto podemos abastecer en base a los plantines que nos pidan”.

A partir de ahí, explicó, se definirá el convenio técnico y el compromiso comercial. Paralelamente se avanzará en la producción de compost orgánico, para lo cual se ha llegado a acuerdos comerciales con la Cooperativa Obrera y otras instituciones similares.

“Lo importante es que la voluntad política está: CABA quiere firmar el convenio, sobre todo después de las garantías que le dieron desde Ambiente de la Nación respecto de nuestra forma de trabajo”, explicó el jefe comunal, quien descartó la continuidad del convenio más allá de un posible cambio en el color político en cualquiera de ambos distritos.

Posteriormente, la idea es aumentar aún más la producción local y expandirse.

“Para nosotros es una unidad de negocios -reconoció Bevilacqua-, y por eso queremos que funcione. Si nos da el pellejo, seguiremos creciendo para tratar de vender en otros lugares”.

Adaptando al SOB

Este martes, Villarino será sede del último encuentro del proyecto nacional Aumentando la Resiliencia Climática y mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste Bonaerense, dependiente de la dirección nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Este programa busca contribuir a reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícola-ganaderos ante los procesos de desertificación en esta zona, que se ven a su vez potenciados por el cambio climático.



El encuentro será en la sede del Vivero Forestal Argerich a partir de las 9, y contará con la presencia de más de 30 instituciones que participaron del proyecto, además de autoridades nacionales y locales.

En este marco, en diciembre próximo autoridades municipales de Villarino participarán del encuentro de COP 25 en Chile, para exponer sobre el trabajo hecho en este distrito para luchar contra la desertificación.