Mañana indagarán al sospechoso de matar de un tiro a José Luis Tarabelli

El fiscal de homicidios Jorge Viego indagará mañana a Roberto Marcelo Gutiérrez (28) en relación con el asesinato de José Luis Tarabelli (37), cometido ayer en un sector del barrio Tierras Argentinas a raíz de la presunta ocupación ilegal de un terreno.

El sospechoso fue aprehendido luego de presentarse en la comisaría Quinta, donde habría confesado ser el autor del disparo que mató a Tarabelli y entregó el arma supuestamente homicida.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 confirmó que la víctima recibió un solo disparo, y agregó que aguarda el informe de la pericia balística para determinar si el calibre del proyectil que impactó en Tarabelli corresponde a un revólver .32 como el que habría utilizado el sindicado.

"Hay una primera hipótesis vinculada con la supuesta ocupación de un terreno en vez de una venta, como se publicó en distintos medios", aclaró Viego.

"Pero hasta tanto no me nutra de prueba, no puedo plantear una hipótesis del caso. Como fiscal soy la palabra oficial y tengo que acreditar todo para poder emitir una opinión o concepto al respecto", acotó.

En tanto, Viego afirmó que todavía no cuenta con los "resultados oficiales de la autopsia" al hombre baleado.

Gutiérrez está siendo investigado a prima facie por el presunto delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".