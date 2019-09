Provincial U13: Bahía dio el primer paso en Necochea

El seleccionado bahiense de Preinfantiles comenzó con un triunfo ante Chivilcoy su participación en el Provincial de Necochea.

En el escenario del Centro Basko, el representativo de nuestra ciudad se impuso 94 a 82.

Genaro Parrota, con 19 puntos, fue el máximo goleador en el equipo dirigido por Mauro Richotti.

En este link, la planilla estadística del partido.

Bahía afrontará este viernes una doble jornada. A las 10 jugará ante Necochea por la fecha 2, en cancha de Rivadavia. Y contra Mar del Plata a las 17.30, en el Centro Basko.

En otro de los encuentros de hoy, Mar del Plata le ganó a La Plata 100 a 89.

La última presentación de la jornada fue este atardecer, para la victoria de Zárate-Campana frente al organizador por 84 a 81.

Los dos mejores de cada zona clasificarán a las semifinales del sábado.

Cronograma

Fecha 2 - Viernes 6

10:00 - Zárate-Campana vs Mar del Plata (Centro Basko)

10:00 - Necochea vs Bahía Blanca (Rivadavia)

10:00 - Chivilcoy vs La Plata (Huracán)

Fecha 3 - Viernes 6

17:30 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Centro Basko)

17:30 - La Plata vs Zárate-Campana (Rivadavia)

19:30 - Necochea vs Chivilcoy (Centro Basko)

Fecha 4 – Sábado 7

16:00 – Partido por el 5º puesto (Centro Basko)

18:00 – Semifinal 1 – 1ºA vs 2ºB (Centro Basko)

20:00 – Semifinal 2 – 1ºB vs 2ºA (Centro Basko)

Fecha 5 – Domingo 8

10:00 – Partido por el 3º puesto (Centro Basko)

12:00 – Final (Centro Basko)

Plantel bahiense

4 - Albano Costa (alero, 9 de Julio)

5 - Nicolás Guerrero (base, Napostá)

6 - Facundo Durando (base, Olimpo)

7 - Gregorio Barsky (escolta, Napostá)

8 - Genaro Parrotta (escolta, Argentino)

9 - Francisco González (ala-centro, Argentino)

10 - Lucio Baeza (base, Alem)

11 - Guillermo Lucas (alero, Pacífico)

12 - Bautista Aguilar (base, Pacífico)

13 - Francesco De Tina (alero, Olimpo)

14 - Gregorio Gerhardt (escolta, Pueyrredón)

15 - Ulises Martorell (ala-centro, Pacífico)

DT - Mauro Richotti

AT - Marcelo Berdini

PF - Ezequiel Micca

PF - Luciano Concetti