Tita Merello y Niní Marshall en el 9° Festival Carlos Di Sarli

En el marco del 9no Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli, el Jueves 03 de Octubre a las 21,30 hs en el CAFÉ HISTÓRICO (Av. Colón 602, Bahía Blanca) se estrenará la obra “Tita y Niní” escrita por Gabriela Biondo y protagonizada por Flavia Majluf y Gaby “La voz sensual del tango” y Jorge Vignales en guitarra, bajo producción de José Valle.

Una excelente oportunidad para recordar a dos grandes estrellas del cine, el teatro y la cultura popular, emocionarse y, sobre todo, divertirse con sus ocurrencias.

«Es un texto ficcional que ubica a la Merello y a Niní en un supuesto ensayo para la obra que las llevará nuevamente a las tablas. La idea de la obra es reflejar cosas que ellas hacían y decían en público, palabras exactas en algunas ocasiones y recreadas en otras pero con gran fidelidad de lo que eran y representaban Tita y Niní», explica Gaby.

Por su parte, Valle agrega que sigue los ensayos con atención y cada día se convence más de que la obra acertará en el gusto popular: «Gaby ha crecido mucho escribiendo. Obra tras obra se supera y da gusto trabajar así. Por otra parte, Flavia es una excelente actriz y el complemento ideal de la dupla para este proyecto».

«La comicidad no es algo fácil y es lo que menos he producido hasta ahora. Tengo la experiencia del trío Muñecas Bravas que es una conjunción de tangos y humor pero allí la libertad que tengo para escribir es mucho mayor. En este caso los personajes hablan y piensan como lo harían las verdaderas personas a las que encarnamos y por eso el texto fue una gran responsabilidad. Por otra parte, vamos a intentar parecernos lo más posible a las originales artistas y eso también requiere trabajo. Algo que pude hacer en esta obra y no había podido por ejemplo en «La novia de América» (por la notable diferencia de registro con Libertad Lamarque), es cantar en los tonos originales de Tita… su gracia me es inalcanzable pero espero estar a la altura. Afortunadamente la experiencia y talento de Flavia me ayudaron mucho para llevar adelante esta puesta en escena», concluye la morocha.

Las reservas pueden realizarse al 291-15-6491449. El derecho de espectáculo tendrá un valor de $180.