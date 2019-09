Con Susy Shock al borde del borde comienza el Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca

Matías Matarazzo / arte@lanueva.com

El noveno Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca se realizará desde el próximo jueves y hasta el domingo en distintas sedes de nuestra ciudad.

Contará con 22 invitados de Chile, México, Perú, Alemania y Argentina, que llegan a nuestra ciudad gracias al apoyo del Instituto Cultural de Bahía Blanca y de la Universidad Nacional del Sur.

Bajo el lema “Al borde del borde” el festival tiene el honor de recibir a Susy Shock, una actriz, escritora, cantante y docente argentina que se reconoce como “artista trans sudaca”, quien será la encargada de cerrar el festival el domingo en la Plaza del Algarrobo y dará una charla gratuita en la Biblioteca Rivadavia titulada “Abrazar las infancias”.

El último orejón...

—Hace poco planteabas en una entrevista que, pese a la relevancia en el debate público que tomó en los últimos años la lucha feminista, las travas siguen siendo siempre “el último orejón del tarro” ¿Cómo viviste lo que pasó estos últimos años desde tu historia de militancia?

—Con mucha tristeza, bronca, y a la vez con una garra que también nos fuimos contagiando entre compañeras, hermanas, de no aflojar, eso inmenso que al conocer infancias trans alrededor del país, también nos acaricia en medio de las luchas, porque pese a las conyunturas, hoy hay infancias trans jugando entre si, y nos reconocemos en ellas también, somos ellas, y eso nos reverdece.

—Aunque no te gusta encasillarte, se puede decir que en la práctica sos militante trans, educadora, cantante, actriz, escritora... ¿Qué lugar ocupa la poesía en tu vida cotidiana? ¿Escribís en el borde del borde?

—Más que la poesía, lo poético, como un modo de vivir la vida, de vincularme, no solo en frases y textos bonitos, sino en construcciones poéticas con los demás, con el resto del mundo, celebrar, pese a todo, esta vida. Escribo, vivo y construyo en los bordes, fue así desde pequeña, yo sigo estando en los mismos lados, con lxs mismxs y haciendo mucho de lo mismo, lo que sucede ahora es que hay más voluntades, complicidades y espectadores de eso, que fueron aprendiendo que en los bordes crecen las flores de loto, se encuentran las pepitas de oro, y podemos vivir con nuestra agenda propia y nuestro propio tiempo. Debe ser que lo que llaman “el centro” también nos empezó a mirar, porque vio que acá somos muchxs amuchadxs... je y tal vez también porque no tienen más novedades que venderse, salen a la búsqueda y ahí nos encuentran dele que dele, jugando nuestro juego... puede ser, no?

—¿Por qué importa preguntarse “quién soy”?

—Porque el nombrarse es todo, el principio de todo, y no solo como reconocimiento básico, sino como posición política: soy yo la que te voy a explicar lo que soy, ningún otro, porque no alcanzó hasta ahora y porque se hizo mucho daño, es hora del empoderamiento ¡Y eso es un tremendo hecho poético!

Más visitas destacadas

Otra visita destacada será la de la poeta Tamara Kamenszain, autora de “La novela de la poesía” (2012) que reúne sus nueve libros de poesía y numerosos libros de ensayos, traducidos al inglés, francés, portugués, alemán e italiano. Tamara brindará la lectura principal del festival y participará de un charla junto a Cecilia Pavón sobre escrituras femeninas y construcción de subjetividades.

Las artes también tienen su borde o su impulso punk, en ese sentido el festival presentará la muestra “Bahía Belleza”, para celebrar los 20 años del espacio de arte Belleza y Felicidad, que en 1999 abrieron Cecilia Pavón y Fernanda Laguna en una esquina de Buenos Aires.

La muestra fue realizada por un grupo de artistas y gestores de la ciudad y explora los cruces que se dieron en los primeros 2000 entre Bahía Blanca y Belleza y Felicidad. Será inaugurada por Cecilia Pavón y Gustavo López, en Factor C, en lo que será la apertura oficial del festival.

El festival propone cruces entre la música, la plástica, la performance y la poesía. Este año, desde el borde del indie rock, nos visita el músico, poeta y dibujante Antolín Olgiatti (Salta), que brindará un recital gratuito en el espacio cultural Factor C, en la apertura del festival, y además tocará con una banda de amigos bahienses el sábado por la noche en Pez Dorado.

Como en las últimas dos ediciones, el FPLBB también suma actividades orientadas a pensar y debatir las cuestiones de género en relación a la poesía. El viernes 4, a las 14, se realizará una charla abierta titulada “Yo y otra”, con Tamara Kamenszain y Cecilia Pavón, sobre sobre poesía escrita por mujeres y derivas de la subjetividad, en el 8º del Departamento de Humanidades, 12 de Octubre y San Juan.

“Poetas en la ciudad” se denomina el ciclo de lecturas y visitas a instituciones por fuera de las sedes oficiales del festival llamado. Este año, los poetas invitados visitarán más de diez escuelas secundarias, medias y técnicas y la Unidad Penal N4, para compartir lecturas, escuchar devoluciones y dialogar sobre el hacer poético. Además, la reconocida artista plástica y poeta rosarina Claudia del Río participará en el taller Prende! de Ferrowhite y toda la comitiva compartirá un almuerzo con el encuentro de Lectura Macarrónica del Museo del Puerto.

Las clásicas mesas de lectura de poesía tendrán lugar: el jueves 3 en 2 Museos Bellas Artes MAC y Factor C; el viernes 4 en el Centro Histórico y Cultural de la UNS, el sábado 5 en el espacio cultural Pez Dorado y el domingo 6 desde las 15 hs. viviremos una jornada al aire libre con poesía música y feria en la Plaza del Algarrobo.

El Ciclo Emergentes y Feria de Editoriales

Como adelanto del festival, el miércoles 2, a las 20, también habrá una sección audiovisual titulada “Errancias” selección de videos del Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca a cargo de Luis Marecos, más la presentación de “11 videos minuto” de naupoesia.com También se presentará el Ciclo Emergente organizado por la poetas Lourdes López, todo en el en Centro Cultural de la Cooperativa (Zelarrayán 560).

En los últimos 30 años, la poesía creció también desde los bordes, las editoriales pequeñas, artesanales, medianas, autogestionadas son protagonistas de este movimiento artístico y también, de nuestro festival. Todas las actividades estarán acompañadas de la feria de editoriales que trae sellos independientes de todo el país y la participación especial de Das Kapital ediciones de Chile con su editora Tania Encina.

En este enlace podés ver todo el cronograma del festival.