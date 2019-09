Cata Spinetta: "Papá estaría contento con el esfuerzo y el corazón que le pusimos a este documental"

Catarina Spinetta, la hija mujer mayor de Luis Alberto Spinetta, aceptó que a su padre “no le gustaban” los homenajes, aunque estimó que “estaría contento” con el documental de la serie “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, centrado en su figura, que se emitirá el próximo domingo 29 de septiembre, a las 22, por la señal Nat Geo, “por el esfuerzo y el corazón” que puso toda su familia en el proyecto.

“A él no le gustaban los tributos. Tampoco quería que le hicieran un busto. Siempre nos decía. Pero también había dicho en el libro 'Crónicas e iluminaciones', de Eduardo Berti, que quería que le hagan una biografía cuando ya no estuviera. Yo trato de no hacer cosas que sé que no le gustarían, pero acá está toda la familia hablando, hay archivos inéditos. No deja de ser un homenaje, pero estaría contento con el esfuerzo y el corazón que le pusimos”, expresó Catarina a Télam.

En una charla con esta agencia, minutos antes de la presentación del documental, la hija del recordado músico reveló algunos detalles y las sensaciones que la atravesaron al trabajar en este material producido por Underground.

Télam: ¿Cómo tomaste esta propuesta?

Catarina Spinetta: En un punto la vi venir luego de los documentales dedicados a Charly García y a Gustavo Cerati. Lo vi como algo que iba a suceder en algún momento.

T: ¿Considerás tardíos los homenajes y reconocimientos a tu padre?

CS: No. Hay tantos artistas tan grosos con cuadros en los museos que no fueron reconocidos. Mi padre fue reconocido en vida, pero tenía ciertas formas, un bajo perfil, una manera de salir al mundo que siempre estuvo más ligada a la creación sin desconcentrarse en el “show business”. A mí no me sorprende y me gusta que se le hagan estos homenajes y es algo que tiene que pasar. Hay que difundir su obra porque es enorme a nivel musical. Y sus líricas son muy profundas y sanadoras.

T: Él era muy cuidadoso de su obra, de la manera en que la mostraba, cómo se difundía. Pareciera que tanto vos como tus hermanos tomaron la posta en tal sentido con el cuidado de todas las ediciones póstumas.

CS: Es que su obra no puede ser maltratada. Esto no viene porque sí, sucede porque él fue una persona muy cuidadosa también de sus hijos, de su familia. Nos enseñó los valores más grandes que puede tener una persona. No estaba subido a ningún caballo, era humilde, generoso, amoroso. Si hoy tomamos y cuidamos así su obra es porque sabemos que heredamos algo muy grande.

T: En este proceso de revisión de viejo material, ¿hubo algo en particular que le haya llamado la atención?

CS: Me viene a la cabeza cuando vi parte del material crudo de “Spinetta. El video”. Allí está cantando en el estudio “La pelícana y el androide”, que es una de mis canciones preferidas. Cuando vi eso, me largué a llorar y empecé a llamar a toda la familia para que venga a verlo. Me pareció un tesoro. También fue increíble verlo desplegándose en su ámbito, la onda que le ponía, el cuidado a sus músicos, la excelencia aunque estuviera en un ensayo. Y me sorprendió mucho la cantidad de dibujos que tenía. Es increíble la cantidad de arte que hizo. No sé en qué momentos creó tanta poesía, tantos escritos, tantos dibujos. (Télam)