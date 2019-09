Se acerca la definición de la fase regular en primera y segunda división

Entre cálculos, especulaciones y algunos balances, la semana en el básquetbol local viene cargada de definiciones.

El torneo de primera división ofrecerá este jueves la 21º y penúltima fecha.

Desde las 20:45 se enfrentarán: Pacifico-Estudiantes, Pueyrredón-Villa Mitre, Liniers-San Lorenzo, Bahiense-Napostá, Alem-Olimpo y Estrella-9 de Julio.

Así están:

1º) Liniers, 39 puntos

2º) Napostá, 34

3º) Bahiense, 34

4º) Pacífico, 30

5º) Villa Mitre, 30

6º) Estudiantes, 29

7º) Pueyrredón, 29

8º) Olimpo, 29

9º) 9 de Julio, 28

10º) Alem, 27

11º) Estrella, 26

12º) San Lorenzo, 27

Es decir, el Chivo ya se aseguró largamente el primer lugar camino a los playoffs y entre Napostá y Bahiense (los de Alekosksi ganaron el primer duelo 91-70) definirán el segundo lugar.

Más abajo, entre Pacífico (4º) y Olimpo (8º), habrá mucho por definir teniendo en cuenta el escalafón final. El Verde y el tricolor (se enfrentarán en la última fecha) parten con ventaja para ir en búsqueda del 4º puesto y la localía para los cuartos de final.

De 9 de Julio (9º) para abajo se definirá la Permanencia.

Al equipo de Iannamico le alcanzará con una victoria más para asegurar su lugar en Primera, aunque pasado mañana tendrá una "final" contra Estrella, como visitante. Mientras que Alem, el otro que por ahora está a salvo, se medirá con el diezmado Olimpo (ya se salvó y liberó tres fichas relevantes).

San Lorenzo, por su parte, es el único equipo confirmado que jugará la Permanencia (11º vs 12º, al mejor de siete partidos). Es 12º y, como mucho, podrá ser 11º porque tiene desventaja con Estrella y Alem.

Cómo se define el torneo

Los primeros seis clasificados avanzarán directamente a cuartos de final; mientras que los equipos ubicados del 7º al 10º puesto jugarán la Reclasificación: 7º vs 10º y 8º vs 9º (al mejor de tres partidos).

Quienes resulten victoriosos de la Reclasificación se unirán a los otros seis equipos para armar la clásica llave de cuartos de final, al mejor de cinco partidos.

Las semifinales también irán al mejor de cinco; en tanto, la final se disputará en cancha neutral y al mejor de siete encuentros.

El viernes, Segunda

Por su parte, el viernes se disputará la 24º fecha del torneo local de segunda división.

Habrá cinco partidos, ya que Bahía Basket (88) y Ateneo (55) adelantaron la semana pasada.

Desde las 20 jugarán Independiente-Altense; a partir de las 20:45 irá Barracas-Velocidad, Whitense-Los Andes y Comercial-El Nacional; y a partir de las 21 se medirán Argentino-Pellegrini.

Así están:

1º) Bahía Basket, 45 puntos

2º) El Nacional, 38

3º) Argentino, 38

4º) Sportivo, 35

5º) Velocidad, 34

6º) Los Andes, 34

7º) Independiente, 33

8º) Altense, 30

9º) Pellegrini, 28

10º) Ateneo 28

11º) Comercial, 28

12º) Whitense, 26

13º) Barracas, 23

Aquí, los tres mejores avanzarán directamente a cuartos de final y los restantes diez equipos jugarán octavos de final: 4º vs 13º, 5º vs 12º, 6º vs 11º, 7º vs 10º y 8º vs 9º al mejor de tres partidos.

Es decir, Bahía Basket (ya con el primer puesto en el bolsillo), El Nacional y Argentino, saltearán una fase.

Luego, se unirán a los cinco ganadores de octavos para conformar los cuartos de final, que se desarrollarán al mejor de tres encuentros.

Las semifinales y la final se jugarán al mejor de cinco partidos; no obstante, la última etapa irá en cancha neutral.

El ganador, ascenderá a primera división; mientras que quien pierda la final disputará -con el ganador de la Permanencia- la Promoción: al mejor de cinco partidos y en cancha neutral.