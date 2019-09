Un puente que sí se hará y por dónde vendría el alivio tributario municipal

--Buenas, buenas. ¿Cómo va todo por acá?

--Por suerte muy bien, en días así me hincho de felicidad.

--¿Y eso?

--Sé que la mente te va rápido al deporte... Olvidate un poco de eso. ¡Celebremos la primavera!

--Tenés razón, anoche justamente estuve festejando con amigos. Te contaría algunas cosas, pero prefiero no desviarme de nuestros temas, ¿te parece? Ofreceme algo bueno para arrancar.

--Cómo no. Y te lo pongo en términos deportivos. Sale de la cancha un puente peatonal, pero entra otro.

--¿Cómo es eso?

--La semana pasada te anticipé que en la obra de avenida Dasso, para reducir costos, se va a quitar al puente del proyecto. Bueno, esta semana se va a anunciar para otro sector una obra muy demandada, un paso peatonal sobre las vías del ferrocarril, uniendo Fuerte Argentino con Cerrito en el barrio Palihue.

--El camino que utilizan los universitarios, para luego tomar calle San Andrés y subir al campus.

--Exacto. La intención es cumplir con ese pedido para otorgar mayor seguridad a la gente que circula por ahí, principalmente estudiantes. La vía ferroviaria está activa y es un peligro permanente, pero dejará de serlo. Espero haberte dejado conforme con el inicio.

--Igual, permitime un signo de interrogación. En estas obras que abarcan espacios ferroviarios siempre hay mil trabas y demoras.

--Según me cuentan, esa parte ya está resuelta. Es más, el anuncio está previsto para el martes, con el intendente y el rector. Es una obra de 1.073.000 pesos, de los cuales la casa de estudios pone 469 mil y, el resto, la comuna. No tengo precisiones de fechas, pero el objetivo es que se haga este año. El hecho de repartir los costos debería acelerar los procesos burocráticos.

--Bien. Leí esta semana que, además de los aumentos en ayuda social, en Alsina 65 vienen estudiando algún alivio tributario para morigerar el impacto de la crisis en Bahía.

--Todavía no están los detalles finos, pero algo te puedo adelantar.

--Dale.

--Me dicen que Héctor y Juani, el “silencioso”, analizan una rebaja en los derechos de construcción, del orden del 30%. Te pongo un ejemplo: si alguien está invirtiendo 3 millones de pesos en levantar su vivienda (suena a muchísimo pero son 50 mil dólares) paga alrededor de 60 mil pesos. Bueno, pasaría a abonar unos 40 mil.

--Algo es algo.

--Eso piensan en la Muni. Además podría haber anuncios con un tema que trajo muchísima polémica, la tasa del cementerio.

--¡Uh! Venimos de aumentos fenomenales en esa tasa. Mi tía Felisa, pobre, que tiene a varios seres queridos ahí, ya no sabe de dónde juntar plata para ponerse al día.

--Bueno, en el caso de los derechos de construcción, la medida va a quedar operativa probablemente desde octubre. Pero en el cementerio sería a partir del próximo ejercicio presupuestario, porque mucha gente ya pagó la cuota anual o semestral y sería muy engorroso devolver la plata.

--¿Entonces debo interpretar que esa tasa va a tener una reducción para 2020? Sería como una marcha atrás.

--Es probable. Me cuentan que internamente había quienes criticaban al “silencioso” cuando diseñó la suba porque no contemplaba que, muchas veces, quienes pagan esa tasa son jubilados, como la tía, y les resulta una carga muy pesada.

--¿Y se podrá tomar esa decisión en materia tributaria antes de que se defina quién va a gobernar la ciudad desde el 10 de diciembre?

--Buen punto. Me juego a que se va a presentar el proyecto y lo definirá la futura conformación del Concejo. Veremos.

--Volvamos a lo inmediato. ¿Puede haber alguna moratoria en otras tasas?

--Si debés guita, no te ilusiones. Por ahora nada de eso. Tampoco tengo data de que se estudien rebajas en Seguridad e Higiene.

Una funcionaria que no se ponía la camiseta

--Me sorprendió la renuncia de la ingeniera Sandra Pérez en Medio Ambiente. ¿Qué sabés?

--Al principio hubo versiones cruzadas. Pérez daba a entender en privado que le pidieron la renuncia aunque la palabra oficial señalaba que se iba por razones personales. Pero...

--Contame.

--Al parecer desde la gestión le reclamaban mayor compromiso con el equipo. Me refiero a participar de manera más activa en los roles de gestión y comunicación, pero también en actividades vinculadas con la campaña. No obstante, dicen que ella respondía que era una funcionaria de perfil técnico, no político.

--Esas carteras son ambiguas. Por supuesto que se requiere sí o sí conocimiento técnico, pero no deja de ser un cargo político. En fin, ¿y su reemplazante Matías Insausti?

--Es un joven de 33 años, doctor en Química e investigador del Iado. O sea, un especialista en contaminación de la ría. Vivió un buen tiempo en Inglaterra, donde se perfeccionó.

--Te preguntaba por su rol político, no técnico.

--¡No te extrañe verlo fiscalizando alguna mesa el 27 de octubre!

--¿Cuándo larga la campaña formal del oficialismo?

--En breve. A diferencia de lo que pueda ocurrir en otros municipios, acá aseguran que no piensan “esconder” a Macri, aunque nadie desconoce que Cambiemos a nivel local es más bien vidalista. Además, la gobernadora fue la candidata más votada en este distrito.

--¿Y cuáles van a ser los ejes?

--No hay mucho para cambiar: transparencia, obra pública y lucha contra la corrupción. Eso sí, si prestás atención a varios de los posteos de Gay en los últimos tiempos, se lo ve más cerca de la juventud. En el oficialismo entienden que ahí dieron ventaja.

Nuevo relevamiento de locales vacíos

--Antes de seguir con la política. ¿Por el lado comercial?

--Sigue la mala racha y, de acuerdo con el último relevamiento del CREEBBA, las expectativas empresarias en Bahía y la región, que habían mostrado una leve mejoría en julio, se derrumbaron después de las PASO y la devaluación. La mayoría cree que va a estar en iguales condiciones o incluso peor en los próximos meses.

--Se nota cuando caminás por el centro. Los locales están vacíos.

--Vacíos de clientes y, en muchos casos, vacíos por completo debido a la inactividad. Te adelanto: en octubre se va a conocer otra estadística que va a mostrar la dureza de la crisis. La Corporación está llevando adelante su encuesta de ocupación comercial en el micro y macrocentro.

--Los últimos datos fueron drásticos.

--A principios de este año se difundió que en 2018 se triplicó el cierre de comercios en la ciudad. La devaluación, los altos costos de funcionamiento (tarifas, alquileres), las tasas de interés y la competencia de showrooms y negocios ilegales armaron un combo letal.

--¿Tenés algún anticipo del resultado?

--No, Roque y los muchachos están en pleno relevamiento. Lo único que te puedo decir es que, cada vez que hablás con un dirigente del sector, te pinta un panorama sombrío.

--¿Alguna buena?

--Mejor que eso. Una noticia histórica para la salud y el medio ambiente local. Avanza con firmeza el primer Centro de Tratamiento de Residuos Patogénicos del sur argentino, perteneciente a la firma Bahía Ecológico SA, en el Parque Industrial. La ciudad no tenía una empresa con esta tecnología y, para tratar los desechos hospitalarios, había que contratar a compañías de otras localidades. Los desechos patogénicos son un tema muy delicado de salud pública y en reiteradas oportunidades fueron noticia, por la acumulación indebida de este tipo de residuos en hospitales públicos. Esta planta viene a aportar una solución, si todo resulta de acuerdo con lo esperado, finalmente en Bahía se van a poder hacer las cosas bien en esta materia.

Más afiches, menos sonrisas

--Volviendo a la política. ¿Qué sabés de la campaña del Frente de Todos?

--Depende a qué consideres campaña. ¿Cuenta que Susbielles estuvo en todas las fotos por los logros de la selección de básquet?

--Supongo que le suma.

--Sus asesores admiten que Federico todavía tiene que levantar un poco más su nivel de conocimiento en Bahía para dar vuelta el resultado de las primarias. Esto no le vino nada mal.

--Las declaraciones de Scola diciendo que lo hecho por Chubi en las oficinas resulta equivalente a lo realizado por la Generación Dorada en la cancha es, en este momento, un espaldarazo fuerte.

--A propósito, te cuento algo que me llamó la atención. En un medio capitalino apareció una nota hablando del “héroe silencioso” detrás de los logros del seleccionado. Ese artículo, casi calcado, se replicó en varios medios importantes de alcance nacional. Se ve que el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol tiene asesores de prensa con muy buena agenda.

--Ja, ja. ¿Y de la reunión con Macri se supo algo?

--Que fue un encuentro cordial, donde solo se valoró la excelente actuación del equipo. Susbielles fue a ver al presidente con otro bahiense, el DT Oveja Hernández, y el pivote Marcos D’Elía. Las grandes figuras se quedaron en los países donde están sus clubes.

--Macri sabía que Susbielles es candidato acá por el Frente de Todos.

--No tengo dudas. Pero no se tocó el tema ni de cerca.

--¿Qué más?

--Fotos.

--¿Cuáles?

--De campaña, estamos hablando de eso. Va a cambiar un poco la estética de los afiches callejeros. Federico va a aparecer en algunos carteles gigantes al lado de Axel Kicillof. ¿Te interesa un detalle?

--Siempre.

--Me contaron que, en general, va a haber rostros más serios, a diferencia de las típicas sonrisas proselitistas. Algunos consultores sugieren que, en tiempos de crisis, los aspirantes que tienen posibilidades de gobernar no deben transmitir sensación de relajación sino de querer hacerse cargo de los problemas.

--¿Vendrán Kicillof y Alberto Fernández?

--Sí, pero no hay fecha. La idea dominante entre los estrategas de Bahía es evitar los actos con bombos, banderas y cánticos, como el que encabezó el ex ministro de Economía en el gimnasio de Independiente, en julio. Prefieren pensar en actividades más del gusto del votante bahiense medio.

--¿Cristina descartada?

--Casi, aunque nunca se sabe. Por ahora, solo estaba confirmada la visita de la diputada Luana Volnovich, que aspira a renovar su banca y está en segundo lugar de la lista detrás de Sergio Massa. Es una de las dirigentes que se sienta en la mesa política de Máximo Kirchner y su círculo más cercano. Vendría el martes.

--Me doy por enterado.

Zona fría y la visita de la gobernadora Vidal

--Hablando de la zona, leí que el Senado de la Provincia le dio media sanción al proyecto de Nidia para extender los beneficios de zona fría a Patagones, Villarino, Saavedra, Tornquist y Puan.

--Parece que la novela se va terminando. Algunos intendentes estaban nerviosos porque tenían la sensación de que la Provincia quería hacer caer la ley y hasta se habían pedido estudios técnicos que demostraran que esta zona seguía siendo semiárida, muy dura para producir.

--¿Cómo que querían hacerla caer?

--En marzo habían presentado un proyecto similar las diputadas Bevilacqua y Merquel, pero en la Cámara lo cajonearon. Después, uno habla con gente del oficialismo y te dicen que, en realidad, no quieren que se sigan sumando distritos porque si seguimos así La Plata va a terminar siendo zona fría o patagónica. Es más, alguien que estaba en la sesión del miércoles me contó que en principio solo se iba a votar la ley que daba los beneficios a Patagones, y que después terminaron sumando la que incluye a los demás distritos.

--A propósito de la gobernadora, flor de batacazo lo del boleto estudiantil.

--Sí, parece que el oficialismo tiene ases guardados para la campaña. Primereó.

--¿Pero qué pasa si pierde con Kicillof? ¿Corre igual la medida?

--Un día antes Chubi dijo que lo iba a implementar si era intendente. De buena fuente sé que tenía la venia de Axel para declararlo en público. Así que, gane quien gane, es un hecho.

--¿Algo para el final?

--Un mea culpa. La semana pasada te conté de una reunión en la UNS donde dos gremialistas le pidieron al rector Vega que dispusiera agrimensores, en forma oficial, para subdividir “legalmente” las tierras ocupadas en Spurr.

--Sí.

--Dos cosas. Una, Sergio Zaninelli no estuvo presente en esa reunión como yo sostuve, me lo confirmaron todas las partes. Dos, el pedido de Dante Patrignani se trató más bien de un tema al pasar y no de algo formal. Eso sí: que se habló del asunto, se habló.

--Comprendido. ¿Nos reencontramos el domingo?

--Feliz primavera.