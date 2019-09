Colores que por fin florecen

¡Por fin! Creo que nunca la cuenta regresiva ha sido tan vehemente; pues obtener y conservar calor durante este invierno, para la mayoría fue un acto heroico, para “los bolsillos”, fue letal.

¡Por fin culmina el invierno!

La explosión de colores se manifiesta en las flores blancas de los cerezos y almendros que sepultan poco los tonos grises y fríos. Nuestra vista se regocija ante paisajes gobernados por rojos, amarillos, anaranjados, un cielo vibrante y un sol cada vez más dorado y majestuoso que salpica con sus rayos el paisaje.

No existe disciplina artística que no haya estado influenciada por la primavera; música, ballet, literatura, cine… Vincent van Gogh, Sisley, Monet, Klee, artistas angelados en los que los colores son parte de su identidad. Y aunque vos no te consideres un artista el color es parte importante en tu vida.

¿La Psicología se relaciona con los colores? ¿Los colores influyen en nuestras emociones y estados?

La Psicología del color es una área que estudia cómo son percibidos los colores, cómo se comporta la persona y las emociones que produce un tono u otro. Si bien pueden variar las interpretaciones o los significados que cada cultura le atribuye a un color, es innegable que la “paleta” impacta en cada uno de nosotros.

Empresas, marcas, diseñadores, especialistas en Marketing, políticos, dedican tiempo y dinero a la elección de los colores para sus productos, pues si bien optar por uno o por otro pareciera racional, las emociones “gobiernan” las decisiones y estas son influenciadas por los colores.

Los colores invaden nuestra vida cotidiana, se hacen presentes en nuestra ropa y en las paredes de nuestra casa, y aunque no lo creas cada color estimula nuestras emociones y desatan reacciones.

La “Psicología del color” si bien es cuestionada por el “campo científico”, sostiene con fundamentos y estudios que ciertos tonos estimulan, irritan o “despiertan” apetito, no en vano la marca líder de hamburguesas emplea el rojo.

¿Cuáles son tus colores preferidos?