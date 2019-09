“Si permitimos estas cuestiones, estaremos firmando el acta de defunción de pymes”

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

La conducción nacional de la Federación del Petróleo, de la que es parte el bahiense Gabriel Matarazzo como secretario de Hacienda, asistió la semana pasada a una audiencia en la Secretaría de Trabajo por el conflicto que mantienen con las empresas de biocombustible por suspensiones masivas y plantas paralizadas.

Los dirigentes ratificaron las presentaciones efectuadas contra empresas de distintos del país, incluida Biobahía de nuestra ciudad, y al mismo tiempo, denunciaron descuentos en el pago de haberes correspondientes a agosto de 2019.

Tras la reunión, Pedro Milla, secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), confirmó que la negociación pasó a cuarto intermedio a la espera del encuentro que mantendrán en los próximos días las empresas de biodiesel con el gobierno nacional.

Cabe recordar que el conflicto alcanza al rubro biocombustible y refinerías y se desató semanas atrás tras conocerse las suspensiones en empresas bonaerenses de Ramallo, Junín y Bahía Blanca con cientos de trabajadores afectados. La situación se extiende a Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.

A la audiencia asistieron también representantes gremiales del Sindicato del Personal de Empresas Particulares de Petróleo, Gas de Petróleo, derivados de ambos y subsidiarios de la provincia de Buenos Aires (Zona Noroeste) y Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca (de la cual Gabriel Matarazzo es secretario general), La Pampa y Patagonia Argentina.

“Hemos definido un impase en las negociaciones a pedido de las empresas por la reunión que van a mantener con el gobierno nacional”, confirmó Milla, quien resaltó que de no haber soluciones convocarán a una medida de fuerza nacional.

Por su parte, el secretario gremial e interior de la FASiPeGyBio, Mario Lavia, destacó que “apostamos a que haya un encuentro entre el gobierno y las empresas para que puedan destrabar el conflicto y los compañeros puedan desarrollar sus tareas como corresponde y cobrar sus salarios”.

Otro de los dirigentes que participó de la audiencia fue Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato del Petróleo de Bahía Blanca, una de las ciudades más afectadas por la situación con cientos de trabajadores suspendidos.

Matarazzo explicó que la problemática afecta a las pequeñas y medianas empresas debido a que, entre otros puntos, las refinadoras de petróleo están adquiriendo el producto a los grandes multinacionales, yendo en contra de lo que establece la legislación al respecto.

“Si nosotros seguimos permitiendo esa cuestión es firmar el certificado de defunción de las pymes, y más de 1000 trabajadores de todo el país se quedarían sin sustento laboral”, añadió.

“La situación no se va a resolver mano a mano entre el sindicato y las empresas. Claramente tiene que intervenir el Gobierno, como ya lo empezó a hacer, pero todavía no alcanza porque se necesitan decisiones de fondo”, opinó Matarazzo.

Desde la Federación dejaron asentado en la cartera de Trabajo que no permitirán pérdida de fuentes laborales y adelantaron que la próxima semana se reunirán en un plenario de secretarios generales sin descartarse la convocatoria a un paro nacional.

En Bahía, en alerta por el tema de las jubilaciones

Mientras en Anses se dilatan las decisiones, en el sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca crece la preocupación y no descartan tomar medidas de fuerza.

“Son 36 compañeros que en el momento de crisis de la refinería Elicabe, cuando se amenazaba con cerrarla, decidieron tomar el retiro voluntario, con la promesa de agilizar sus jubilaciones”, explicó Fabio Perdominici.

“Pero ya pasó más de un año y no hay respuestas. Algunas vinieron denegadas sin motivos y otras están cajoneadas. Acá no se pide ninguna excepción, sino que se cumpla lo que marca la Ley. Por eso, en caso de no tener respuestas rápidas, comenzaremos a analizar qué medidas tomamos para apoyar a estos compañeros”, añadió Pierdominici.