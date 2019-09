Recordaron a desaparecidos en la "Noche de los Lápices" y sobrevivientes reclamaron juicio

Alumnos secundarios marcharon hoy en La Plata para recordar el secuestro y la desaparición de seis adolescentes que pedían el boleto estudiantil gratuito durante la última dictadura militar, y sobrevivientes y familiares de las víctimas reclamaron el inicio del juicio a 14 represores involucrados en el hecho.



La marcha, convocada por la Unión y la Federación de Estudiantes Secundarios terminó con un acto en la puerta del Ministerio de Infraestructura.



"Sin educación no hay futuro", decían carteles azules exhibidos por los estudiantes al pasar por la cartera educativa, y otros reclamaban "Emergencia Alimentaria ya".



La situación edilicia de las escuelas -con filtraciones en techos o sin calefacción, lo que motivó la suspensión de clases durante varios días del invierno- y la necesidad de incrementar el cupo en los comedores escolares coparon la marcha.



Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, dijo a Télam que "veo a mi hermano en cada uno de los chicos que marcha hoy; eso me hace sentir acompañada y me hace redoblar la lucha contra la impunidad y pedir que empiece ya el juicio a los represores del Pozo de Banfield, que desde el 2012 está elevada a juicio".





"A mi hermano lo llevaron al centro clandestino de Arana y luego al Pozo de Banfield, donde acabaron con su vida en los primeros días de enero del 77; son 14 represores, ya ancianos viejos, pero que deben estar presos", remarcó Ungaro, que criticó la "falta voluntad política para conformar el Tribunal que debe juzgarlos".



La sobreviviente Emilce Moler dijo que "son 43 años y sin embargo, contrario a quienes quisieron sembrar olvidos, las plazas están con más gente; estamos con heridas y ausencias, pero estas marchas son reparatorias para darnos un abrazo".



Moler -con una nieta de 8 años- remarcó que "una de las heridas es la falta de juicio a los culpables, y con impunidad no se puede construir una sociedad más justa".



Catalina Odriosola, del Centro de Estudiantes del Normal 1 de La Plata, explicó que hoy "marchamos con la consigna 'El sol de septiembre traerá los fuegos de octubre', y vamos a reivindicar a nuestros compañeros desparecidos, no solo manteniéndolos vivos continuando la lucha por las mismas banderas".



Estuvo la candidata a intendenta platense del Frente de Todos, Florencia Saintout, para quien los estudiantes "revelan un gran patriotismo, un compromiso con el otro".



La noche del 16 de septiembre de 1976 un comando de policías y del Batallón 601 del Ejército capturó a nueve jóvenes de entre 16 y 18 años, en su mayoría de la UES, que reclamaban el boleto estudiantil secundario gratis.



Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron secuestrados de sus domicilios esa noche, y el 17 los represores apresaron a Emilce Moler y Patricia Miranda.



Después fue detenido Pablo Díaz, de la Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).



A todos los llevaron al centro clandestino Arana, donde los torturaron varias semanas, y luego los trasladaron al Pozo de Banfield. Moler, Díaz y Miranda fueron liberados tras varios años y los otros seis siguen desaparecidos. Otro sobreviviente fue Gustavo Calottti, secuestrado el 8 de septiembre. (Télam)