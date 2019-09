"Chuky" esta vez fue el héroe de la película y le regaló una sonrisa a su pueblo

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

"Olé, olé, olé, Chuky, Chuky....". Maximiliano Bowen enfrenta su primera nota de las 6 que dará después de marcar el gol del primer triunfo de Sansinena en la tercera fecha del Torneo Federal A y la gente de su pueblo lo idolatra desde la tribuna.

En un equipo que se armó con casi todos foráneos y con el máximo referente del club lesionado (Juan Pablo Schefer), el otro hijo pródigo de Cerri se transformó ayer en el héroe de la tarde y le puso justicia al juego contra Círculo Deportivo.

"Buscamos hasta el último minuto, sabíamos que teníamos que hacer eso porque estábamos teniendo chances. Gracias a Dios se dio en el último minuto y estamos muy contentos por eso", admitió Maxi, quien las vivió todas en el club y fue bicampeón de la Liga y consiguió los ascensos al Federal "B" y "A".

Después de que Bowen definiera de zurda a los 89 minutos, el plantel y los hinchas explotaron en un alocado festejo, que Chuky siguió de cara a su gente una vez que salió de la montonera de compañeros.

"Esto me viene muy bien a la cabeza. Es muy duro mantener esta categoría. Yo como hincha del club estoy muy agradecido por la confianza que se me está dando; fue en desahogo muy lindo", dijo.

Tan bien se siente en el Luis Molina, que todos sus goles (3) en esta categoría los hizo ahí, en el patio de su casa.

Pero este gol en particular, Chuky lo empezó a hacer unos días atrás, al menos en su cabeza.

"Ya en la práctica de fútbol había tenido una jugada media parecida y no le pude pegar al arco, quise dar el pase. Después me ca... a pedos en el vestuario, me dijeron que tenía que patear al arco. En esta no lo dudé, patee al arco y por suerte se dio. Se me vino a la cabeza ese momento del entrenamiento y no me quedaba otra. Me tenía que tener confianza", entendió el "7".

Con este triunfo, Sansinena estiró su invicto y llegó a la cima de la tabla de la Zona 2.

"Esto nos da confianza, nos faltaba un triunfo. Esto nos va a venir bien para lo que viene", cerró Bowen.