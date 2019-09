Súper TC2000: el destino le hizo un guiño a Matías Milla

El destino quiso que el bautismo triunfal de Matías Milla (Fluence GT) en Súper TC2000 sea en el mismo escenario donde, hace poco más de un año, se llevaba uno de los sustos más grandes de su carrera deportiva.

Aquel 22 de julio de 2018, en el temerario Zonda de San Juan, donde hoy se impuso en la octava fecha de la temporada, el piloto de Campana sufría un violento accidente que motivó su internación por algunos días.

Su primer encuentro con la victoria se dio en una entretenida final, donde Agustín Canapino (Cruze) y Leonel Pernía (Fluence) rápidamente dilapidaban sus chances en los primeros metros; el primero por problemas mecánicos y el segundo por un trompo.

Excluido el mendocino Bernardo Llaver (Cruze), por no cumplir con un pase y siga por boxes (cortó una chicana cuando lideraba), Milla no tuvo inconvenientes en hacer cruzar la meta antes que nadie.

El gran negocio lo hizo el de Del Viso, Matías Rossi (Corolla), quien con el 2° puesto se transformó en el nuevo líder del torneo, con una luz de 10 puntos sobre el Tanito Pernía. Tercero, completando el podio, se ubicó Matías M. Marchesi (Fiat).

Mariano Altuna (Corolla), Facundo Chapur (Citröen), Tomás Gagliardi Genné (Cruze), Pernía, Ricardo Risatti (All New Civic) y Juan Ángel Rosso (All New Civic), completaron los diez mejores.

La próxima cita de la divisional tendrá lugar el 6 de octubre, en el Autódromo de San Rafael de Mendoza.