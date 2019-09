Desde la cancha y en las redes sociales: así vivió el partido Manu Ginóbili

Emanuel Ginóbili llegó hoy a China para disfrutar de las semifinales del Mundial desde cerca.

Luego de vivir la clasificación de España (¡en la que hasta lanzó un tiro!), el bahiense siguió el partido de la selección argentina y fue analizando el juego a través de su cuenta de Twitter (@manuginobili) y se mostró muy activo en Instagram (@manuginobili).

No se puede creer lo que juega este equipo! No exagero, eh. Ni un poquito! Un cuarto más y no podemos más! 👏👏👏👏

#FIBAWC

🇦🇷35' para el juego. Hermoso ambiente! Qué lindo que está esto y cuánta tensión! #ArgentinaGotGame

🇺🇲35' to the game. Beautiful and exciting environment in the arena. Gotta love it!