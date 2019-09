Gallardo: "A Maradona le daré un abrazo cuando lo vea y lo más importante es que esté con salud"

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró hoy que "no deja de sorprender" lo que genera Diego Maradona y dijo que le dará "una brazo" cuando River visite a Gimnasia y Esgrima La Plata dentro de dos semanas, a la vez que remarcó que "lo más importante es que esté con salud".

"Es increíble lo que despierta Maradona, no deja de sorprender", reveló, tras lo cual manifestó: "Marcó una era y todos los que amamos este deporte nos sentimos identificados con lo que nos dio como futbolista".

En una conferencia de prensa que brindó este jueves, Gallardo añadió: "Que Maradona esté de nuevo en el fútbol argentino ya se ha visto todo lo que genera. Lo voy a ver en unas semanas, le daré un abrazo y que esté con salud es lo más importante para mi".

"Ojalá que él pueda darle lo mejor a sus jugadores y a Gimnasia. Más allá de desafiarlo porque nos vamos a ver las caras y sabemos la camiseta que él siente, tiene que meterse de lleno en Gimnasia", dijo.

Al ser consultado acerca de la Selección argentina, indicó: "Está bueno que se le dé el proceso que corresponde y que al entrenador se le permita poder evaluar las opciones, que haya un recambio que me parece que está bien y que se siga sosteniendo el trabajo de cara a las Eliminatorias para tener una base consolidada".

Asimismo dijo que "en ningún momento" se comunicó con el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni para decirle que no se exija a los jugadores de River: "No se de dónde salió ese trascendido. De hecho (Lucas) Martínez Quarta y (Gonzalo) Montien jugaron los dos partidos".

"Los vi muy bien a los dos y me pone muy contento por el nivel que mostraron. La participación de (Franco) Armani en el seleccionado no es casual, pero Martínez Quarta y Montiel tener la posibilidad de vestir camiseta y hacerlo de la manera que lo hicieron, se han ganado el lugar y bien merecido lo tienen. Me pone muy contento por ellos".

Gallardo también elogió el trabajo que se realiza en la Selección de básquet: "Lo que se consigue en el básquet nos da una enseñanza de como se pueden lograr cosas trabajando en equipo. Fue tan bueno lo que dejaron que la camada nueva lo aprovecha y además hay organización".

El técnico no confirmó el equipo que jugará el próximo sábado ante Huracán, pero los once podrían ser: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Lucas Pratto y Matías Suárez. (NA y La Nueva.)