Preocupación: investigan casos de intoxicación de cinco deportistas

El jefe de la misión argentina de la delegación que se encuentra compitiendo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Diego Gusmán, aseguró hoy que se investigan casos de intoxicación que habrían sufrido cinco deportistas en una ciudad situada a cuatro horas de la capital peruana.

"Tuvimos casos de deportistas con diarrea simple, por lo cual se los hidrató y se están investigando el origen del virus o bacteria porque hay casos similares en delegaciones de otros países", reveló Gusmán.

"Es en una sede ubicada a cuatro horas de Lima donde se hizo la prueba de remo y anteriormente se hizo la de canoa, pero con canoa no hubo ningún problema. No es para alarmarse. Estamos en contacto continuo con ellos y hay toda una movida médica tratando de identificar el punto cero donde se produce esto. Lo que nos desconcierta es que no es el agua", expresó.

En ese sentido Gusmán añadió: "Siempre recomendamos que tomen agua envasada, así que, ninguno consume agua de las canillas. También se lavan los dientes con agua envasada y la verdura también". (NA, TN y La Nueva).