Disney revivirá "Mi Pobre Angelito" para su nuevo servicio de streaming

Disney anunció que relanzará "Home Alone" (Mi Pobre Angelito) para su nuevo servicio de televisión por streaming, que estrenará en Estados Unidos en noviembre y con el que pretende competir con Netflix.

La querida y taquillera franquicia pertenece a Disney desde que el gigante del entretenimiento adquirió los estudios 21st Century Fox.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que la compañía esta "enfocada en aprovechar la vasta biblioteca de grandes títulos, por ejemplo reimaginando Home Alone, Night at the Museum, Cheaper by the Dozen y Diary of a Wimpy Kid para una nueva generación en Disney+".

"Nada es más importante para nosotros que hacer esto bien", dijo Iger el martes, en una teleconferencia sobre las ganancias de la empresa

Iger no aclaró si las nuevas versiones de esos títulos tendrían la forma de películas o series de televisión.

Las tres "Home Alone" (conocidas como "Mi pobre angelito" en América Latina y "Solo en casa" en España) consiguieron en cines una recaudación combinada de 914,8 millones a nivel global, cifra no ajustada por inflación.

El filme original, estrenado en 1990, cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de ocho años que es abandonado por error en su casa el día que su familia se va de vacaciones y debe defender el hogar de un intento de robo a cargo de dos ineptos ladrones.

No se realizó ningún anuncio sobre el posible elenco de esta remake, pero Macaulay Culkin, quien siendo un niño interpretó a Kevin en las dos primeras entregas, escribió en su cuenta de Twitter el miércoles: "¡Eh @Disney, llámenme!". (AFP-NA)