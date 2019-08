Con la llegada de Viola, son 16 los refuerzos que ya sumó Sansinena

El arquero bahiense Ezequiel Viola ya entrena a la par del resto en Sansinena, que ya tiene 16 refuerzos para la temporada 2019-2020 del torneo Federal A.

El plantel albirrojo --que orienta Marco González-- quedará cerrado con un volante más (podría ser Diego Ramírez, ex Ferro de Olavarría) y un centrodelantero.

Hasta el momento, Sansinena sumó a Alan Nicolás Báez (arquero de 25 años, ex Ferro de Olavarria), Ezequiel Viola (arquero de 31 años, ex Olimpo); Robertino Canavesio (defensor de 26 años, ex Tubarão de Brasil); Emiliano Belfiore (defensor de 23 años, ex Defensores de Salto); Agustín Osinaga (defensor de 21 años, ex Olimpo); Rodrigo Exequiel Herrera (defensor de 30 años, ex Racing de Córdoba) y Hernán Sosa (defensor de 24 años, ex Racing de Olavarría).

También incorporó a Jonatan Emmanuel Hereñu (mediocampista de 28 años, ex Gimnasia y Tiro de Salta); Antú Hernández (mediocampista de 24 años, ex All Boys de Santa Rosa); Kevin Alexander Hueche (mediocampista de 22 años, ex Sol de Mayo); Braian Emanuel Toro (mediocampista de 25 años, ex Independiente de Neuquén); José Lincopan (mediocampista de 27 años, ex Deportivo Roca); Fernando Nicolás Lareu (mediocampista de 26 años, ex Tristán Suárez); Kevin Fabián Guajardo (mediocampista de 27 años, en Deportivo Roca); Enzo Ariel Fernández (delantero de 27 años, ex Boxing Club de Río Gallegos) y Tomás Segovia (delantero de 24 años, ex Liniers).

El elenco de General Daniel Cerri debutará como local ante Desamparados de San Juan.