Vidal le habló a los jóvenes: "No dejen que les digan que no se puede, rebélense"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, convocó hoy a todos los jóvenes bonaerenses a que "no dejen que nadie les diga que no se puede", y enfatizó "rebélense y hagan oír su voz".

La mandataria dijo que "el próximo domingo se van a definir los próximos diez o veinte años en los que ustedes van a ser los protagonistas, por eso es más importante que nunca que este domingo vayan a votar y hagan oír su voz. Digan con su voto en la urna: 'Mi futuro no es el pasado, mi futuro no se negocia, yo estoy acá y acá me planto, este es mi lugar y nadie lo va a ocupar, soy yo el que decide'. Cada uno de ustedes ejerza esa rebeldía, esa libertad, díganle 'no' al sistema que les dijo que no se podía durante 28 años".

"Va a llevar esfuerzo, no va a ser fácil ni rápido, pero se puede. ¿Saben cuántos me dijeron a mí que no se podía, que nunca iba a ser gobernadora, que era demasiado joven, que era mujer, que no era del sistema? Acá estoy", insistió en un acto realizado en el Club Sportivo Escobar.

A su vez, pidió que "el domingo seamos millones de nuevo sorprendiendo a todos los que creen que no se puede. Ustedes no son el futuro, son el presente".

"Emociona verlos estos años defendiendo el feminismo. Muchas mujeres tuvimos que pelear solas la desigualdad por tantos años. Emociona verlos por la calle peleando por los derechos de la mujer, diciendo 'ni una menos'. Ustedes construyen inclusión con mucha más conciencia que las generaciones anteriores", prosiguió.

Según la gobernadora, "nuestra mejor manera de apostar por ustedes es ayudarlos a que tengan las herramientas para elegir lo que quieran ser. Nuestra tarea como gobierno es ayudarlos a descubrir y a desarrollar ese talento. En estos tres años y medio desarrollamos toda la oferta educativa para que más de 500 mil jóvenes que habían dejado de estudiar volvieran a estudiar. Me pone orgullosa que los centros de formación laboral ya vieron pasar a 800 mil personas, muchos de ellos jóvenes".

En ese sentido, resaltó que "lo que más orgullosa me pone después de 40 años es poder decir que el Boleto Estudiantil en la Provincia es una realidad. Hoy hay Boleto Estudiantil en todo el conurbano. Eso es comprometerse de verdad. Cuarenta años esperamos y hoy está vigente".

En el acto estuvieron presentes el jefe de campaña de Vidal y jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai; el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense y el precandidato a diputado provincial, Alex Campbell; los precandidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospennato y Waldo Wolff; la diputada nacional Josefina Mendoza; la diputada provincial Verónica Barbieri; la presidenta de la Juventud PRO y precandidata a diputada nacional, Camila Crescimbeni; la precandidata a diputada provincial y presidenta de La Generación, Noelia Ruiz, entre otros funcionarios, candidatos y referentes jóvenes de Juntos por el Cambio.