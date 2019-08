Dietrich: “Acá el kirchnerismo no pudo hacer ni una rotonda”

Luego de visitar Tres Arroyos, el ministro nacional de Transporte, Guillermo Dietrich, visitó el puerto Bahía Blanca y recorrió las obras de la ruta 33 junto al intendente Héctor Gay. A la altura de la rotonda de “El Cholo”, dialogó con la prensa y tocó los temas más importantes.

Comenzó enumerando las obras en diversos tramos de la ruta 3, por ejemplo la parte final de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que se terminará en los próximos meses, la autopista entre San Miguel del Monte y Las Flores, y la autopista entre Las Flores y Azul.

Sobre los segmentos más cercanos a nuestra ciudad, Dietrich mencionó que este mes “comenzarán las obras de la ruta segura entre Tres Arroyos y Gonzales Chaves, y más cerca de fin de año también empezarán las de ingreso a Chaves y la circunvalación de Tres Arroyos”.

Obra monumental

Con respecto a nuestra ciudad, el ministro destacó la obra terminada de repavimentación de la ruta 35 y principalmente la “obra monumental que se está haciendo en Bahía, que significa una inversión del gobierno nacional de 4 mil millones de pesos, y que es infraestructura fundamental para el desarrollo de Bahía Blanca, una ciudad de las que mayor potencial tienen en la Argentina”.

“También la obra de la ruta 33 –si no me equivoco de 3 mil millones de pesos de inversión--, con practicamente 40 kilómetros de autopistas. También estuvimos en el puerto, que tiene un enorme potencial, que está haciendo descarga, consolidación y exportación al mundo. Se está exportando langostino, algo que no sé si alguna vez se había hecho, y estamos terminando las habilitaciones de aduana. Todo esto es el compromiso de Mauricio y María Eugenia para generar empleo, desarrollo y oportunidades para los bahienses”, sostuvo el porteño.

Con respecto al avance y el futuro de las obras que afectan a nuestra ciudad, Dietrich hizo hincapié en que las inversiones son “multimillonarias” y en que “se viene haciendo un esfuerzo para que cada una de estas obras se terminen, así como se terminó la 35, que avancen como están avanzando estas obras de la 33, y que comiencen las que son PPP –participación público privada--, tal el caso de la ruta 3, que ustedes los bahienses saben lo que significaría. Acá en 2015 no había ni un proyecto, el kirchnerismo planteaba hacer una rotonda y ni siquiera la pudo hacer”, opinó.

Consultado por la siempre ansiada autopista Bahía-Dorrego, el funcionario respondió que en todo el país se están haciendo obras postergadas durante décadas y que eso implica que “no se habían hecho antes, y si se hubieran hecho, hoy podríamos enfocarnos en otras”.

Tren a Vaca Muerta

Finalmente, sobre el tren a Vaca Muerta, tantas veces puesto sobre el tapete, Dietrich comentó que “el puerto de Bahía está muy comprometido con ese proyecto –de hecho licitó 500 mil toneladas para ser transportadas si no me equivoco--, estamos en un proceso de transferencia/venta de terrenos de Nación para que el puerto invierta y transforme en productivos espacios que hoy están sin uso.Creemos que es un proyecto muy importante, pero que depende mucho de la posición en que se encuentren las petroleras”.

“La licitación que hicimos de términos de interés de transporte de carga no alcanzó el mínimo que habíamos puesto, pero esperamos que en los próximos meses, con iniciativas que nos han traído nuevamente las petroleras, podamos avanzar en el proyecto. Yo estoy muy confiado de que va a terminar haciéndose el tren a Vaca Muerta, pero tenemos que comprometernos todos, porque claramente la inversión privada es muy importante en esto”, concluyó.