Olimpo cierra la pensión y 4 entrenadores de las divisiones menores se quedan sin trabajo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Como no va a participar con sus categorías menores en el próximo torneo de AFA, la actual dirigencia del club Olimpo decidió que no sigan ligados a la institución, dejando sin efecto sus contratos laborales, el coordinador del Fútbol Menor e Infantil Nicolás Arroyo y los entrenadores Gastón Sancho, Alvaro Jara Pinto y Juan Ignacio Pérez.

En el caso de Arroyo, quien en plena transición entre la renuncia de una CD y la llegada de la otra se había hecho cargo de la conducción técnica del plantel profesional, era el que tenía el vínculo laboral más largo en el tiempo: hasta diciembre de 2020.

“No fue un despido, hablamos con los dirigentes y la desvinculación fue consensuada. Yo no quería seguir y ellos tampoco tenían la intención de que yo continúe. No tenía sentido prolongar el proyecto si las menores no iban a competir en AFA”, admitió “Nico”.

“Directamente nos informaron que no íbamos a trabajar más por una cuestión de costos y presupuesto. Ahora hay que darle una solución a mi salida, me refiero a lo económico, y para eso me debo reunir con Alfredo Dagna”, agregó el “Profe” cabildense.

—¿Te vas molesto, con rencor hacia alguien?

—No, dolido porque no salió ni pudimos hacer lo que pretendíamos. Pero eso no es problema de esta Comisión, porque ya no veníamos trabajando bien desde la gestión anterior. En el último tiempo las menores de AFA estaban descuidadas y con un montón de necesidades.

Sancho dirigía la octava y novena de AFA, Jara Pinto era el DT de cuarta y quinta de Liga y “Juani” Pérez tenía a su cargo la séptima y octava de Liga.

Tras estas 4 bajas, Olimpo “reordenó” la plantilla de técnicos y preparadores físicos y como coordinador general quedó Norman Calvo.

Otra de las determinaciones que tomó la dirigencia fue cerrar definitivamente la pensión que funcionaba en el edificio del ex hotel City (Chiclana 228), donde en el último tiempo residían 22 futbolistas con edades entre 15 y 19 años.

De esta manera, Olimpo le puso fin al proyecto de menores en AFA que se había iniciado en marzo de 2102. Si vuelve a la B Nacional y la idea es reflotar las formativas, prácticamente tendrá que comenzar de cero.