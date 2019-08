Más allá de la grieta: ¿que pasó con las cloacas y el gas en Bahía Blanca?

Martín Grandes (*)

Un estancamiento en el acceso de los hogares bahienses al servicio de cloacas y una menor cantidad de nuevas conexiones al de gas natural es el saldo que surge de comparar cifras oficiales de las administraciones macrista y kirchnerista.

La conclusión surge de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Aunque las cifras definitivas se conocerán con el nuevo Censo, la EPH permite trazar una tendencia, pese a que, por tratarse de una muestra, contiene un margen de error.

La ausencia de conexión de los hogares de un país a cloacas o “conexión de inodoros a red cloacal” -en la jerga del INDEC- es un determinante de las Necesidades Básicas Insatisfechas y por ende de la pobreza estructural.

Esto es así ya que un mayor número de hogares beneficiado con acceso a cloacas mejora el estado de salud de la población y, junto a mejoras en educación e ingresos, puede ser catalizador de menores tasas de pobreza estructural y mayor crecimiento económico a largo plazo vía efectos sobre el capital humano, la infraestructura y la productividad.

En el mismo sentido puede contribuir una ampliación de las conexiones de los hogares a la red troncal de gas, ya que es sólo a largo plazo esperable una diversificación de la matriz energética y un cambio cultural que implique el uso de energías alternativas.

Yendo al punto, ¿cuál ha sido la evolución de las conexiones a cloacas y redes de gas en el aglomerado urbano de Bahía Blanca-General Cerri (BBC) en los últimos quince años?

Tomando los primeros años del macrismo, en 2016 y en BBC, había un 83,5% de hogares con cloacas, porcentaje que se incrementó hasta el 84,6% a fines de 2018.

Es decir que en tres años hubo 1,1 puntos porcentuales más de hogares con cloacas o 0,37 puntos porcentuales por año (ver gráfico 1).

De acuerdo con los datos que publica el INDEC, traducido a cifras absolutas, sobre un total de 115.425 hogares en BBC, en 2018 unos 97.650 hogares tenían cloacas frente a los 94.548 de 2016 (la EPH contabilizó un total de 113.231 hogares ese año), con lo cual, alrededor de 3.000 nuevos hogares tuvieron acceso a este importante servicio público. La cifra equivale, en promedio, a unos nuevos 1.000 hogares por año durante esta etapa.

Mientras tanto, entre 2003 y 2016, el porcentaje de hogares con cloacas en nuestra ciudad pasó de 80,6% en 2003 (sobre 100.371 hogares) a 83,5% en 2016, es decir que en 12 años hubo 2,9 puntos porcentuales más de hogares con dicho servicio público.

Esto significa un promedio anual de aumento de 0,22 puntos en trece años (2003 y 2016) contra 0,37 puntos por año en los tres años de Macri (2016 y 2018), lo que da una “ventaja” al macrismo en cuanto al acceso de nuevos hogares bahienses a este importante servicio público.

Sin embargo, tomando cifras absolutas, en 2003, cuando Néstor Kirchner asumía la primera magistratura argentina, unos 80.899 hogares bahienses tenía cloacas frente a los 94.548 a comienzos de 2016.

Con todo, en trece años, más de 13.600 nuevos hogares pudieron conseguir sus cloacas, lo que equivale, en términos de promedio anual, a más de 1.000 hogares/año, cifra que resulta similar a la anterior.

Una importante aclaración: la omisión del año 2015 -el último de la gestión kirchnerista- tiene que ver con el apagón estadístico que pesó sobre las cifras del INDEC para ese período.

De todas formas, como las obras de infraestructura no tienen disponibilidad inmediata, no considerar ese período no altera demasiado las conclusiones de este ejercicio.

Con fines comparativos, el tercer y último gráfico contiene el porcentaje de acceso a cloacas para los 32 aglomerados urbanos que releva la EPH.



¿Y el gas?

En cuanto a la conexión a la red de gas, generalmente esta es a cargo de los propios hogares, o unidades habitacionales donde residen, y que los gobiernos pueden promover dichas conexiones, pero no depende exclusivamente de ellos la variación de las mismas. Otros factores intervienen, como los ingresos de las familias o el crédito.

Con todo, veamos que ocurrió con la conexión a redes de gas en BBC en los últimos 15 años.

A diferencia de las conexiones a cloacas, se observa una tendencia creciente en todo el período, aunque a un ritmo decreciente en los últimos 3 años (ver gráfico 2).

En 2016 había 86,4% de hogares con conexión a red de gas en Bahía Blanca y 87,5% a fines de 2018 es decir que en tres años se registraron 1,1 puntos más de hogares que gozaban del servicio (unos 0,37 puntos porcentuales de incremento al año).

Llevado a cifras absolutas, sobre 115.425 hogares en 2018, casi 101.000 tenía acceso al gas frente a los 97.832 del año 2016 (el 86,4% de 113.231, el total de hogares de BBC a esa fecha), con lo cual, más de 3.100 hogares pasaron a estar conectados a la red natural de gas, un promedio anual de más de 1.000 hogares al año.

Mientras tanto, durante los doce años del kirchnerismo, el porcentaje de hogares con red de gas pasó de 79,8% en 2003 (sobre 100.371 hogares) a 86,4% en 2016.

Es decir que en 13 años hubo 6,6 puntos más en términos de hogares con dicho servicio público, lo que equivaldría a 0,51 puntos porcentuales al año.

En otras palabras, en 2003 80.096 hogares bahienses poseían gas natural en BBC frente a los 97.832 en 2016, de forma que, durante esta etapa, hubo más de 17.700 nuevas conexiones a la red o, en términos de media anual, 1.300 más al año.

Así, en este caso puntual, la cifra de conexiones posiciona al Gobierno anterior con una leve ventaja, aunque, en este caso, el crecimiento económico y el aumento en los ingresos de la población expliquen el desempeño, más allá de las políticas públicas.

Distintas razones podrían justificar estos datos, pero no es objeto de esta nota discutir las causas ni la validez de experiencias puntuales o de procesos en marcha de inversiones presentes o pasadas, que podrían dar frutos en los próximos años, sino esclarecer y explicar los números oficiales.

Construir redes cloacales y dotar de accesos a dichas redes a los hogares de un país, así como la promoción de las conexiones a red de gas de los domicilios es o debe ser una política de Estado, es decir, una estrategia a largo plazo que supere colores partidarios, intereses privados y posibles actos de corrupción, y que trascienda el marketing del gobierno de turno informando los resultados de gestión.

(*) El autor es investigador del Conicet, profesor de la UBA y docente invitado del departamento de Ciencias de la Administración de la UNS.