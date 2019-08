ALCO y cuáles son las claves para luchar contra la obesidad

Por Gustavo Pereyra

“Me llamo Natalia Weber y llevo bajados 24 kilos”, cuenta una de las coordinadoras del nuevo grupo de la Asociación de Lucha Contra la Obesidad (ALCO) que comienza sus actividades en Punta Alta.

Aunque es de baja estatura, llegó a pesar 93 kilos hace un año. Fue ahí cuando decidió hacer un cambio sustancial en su vida: “Tuve una pérdida muy grande, sufrí depresión, pánico y sentí que había tocado fondo, así que renuncié a mi trabajo y decidí hacer algo por mí y mi familia. Asistir al grupo me hizo hacer un clic”.

El grupo es ALCO, donde sus integrantes reciben ayuda mutua para bajar de peso de forma saludable. El nuevo grupo se llama ALCO-Armonía y se reunirá todos los miércoles desde las 15, en la Escuela Primaria Nº 3 “Stella Maris” (Florida 751). En Punta Alta ya funciona uno en Roca y Quinta y se juntan todos los jueves a las 18.

Natalia relata que antes no aguantaba subir las escaleras porque sentía que se moría o le costaba llegar a atarse los cordones por la panza. A eso se le sumaron los dolores de tobillos y rodillas por el sobrepeso. Asegura que el grupo le enseñó a buscar y sostener una mejor calidad de vida.

“Tenemos que ser conscientes de que la obesidad es una enfermedad. Y no se cura. Mi predisposición a ser gorda la voy a tener hasta que me muera, pero sé que puedo cambiar mi historia y sobrellevarla. Es un cambio de hábitos para siempre”, dice.

El lanzamiento oficial de ALCO-Armonía será el sábado 17 de agosto, cuando llegue a la ciudad el bombero Lucio, que bajó más de 70 kilos durante su participación en el reality de televisión “Cuestión de peso”.

ALCO fue fundada en 1967 por el médico Alberto Cormillot y desde entonces desarrolla un programa educativo que procura mejorar la calidad de vida. Según Cormillot, hay más de 250 enfermedades vinculadas con la obesidad.

Un paso a la vez, un gramo a la vez

Natalia dice que el programa de ALCO no es mágico y que las dietas milagrosas no existen: “Bajás rápido de peso, pero después tenés un rebote y recuperás los kilos que perdiste. Acá, no es así. Durante la primera semana bajé solo 600 gramos y en la siguiente subí. Es un subibaja, pero el plan te da herramientas para trabajar en uno y ayudar al que está al lado. ¿Quién mejor para darte una mano que un par que te entienda porque tiene tu misma enfermedad”.

Además de contención emocional y la alimentación sana y a horario (las cuatro comidas del día más 2 colaciones, la reducción progresiva de porciones y la incorporación de verduras, entre otras acciones), el grupo busca fomentar el movimiento.

“En las charlas tenemos nuestros 5 minutos de oro. Es un momento en el que aprovechamos para movernos, distendernos y escaparle al sedentarismo —cuenta Julieta Flores, otra de las colaboradoras del nuevo grupo de ALCO y quien en tan solo 3 meses bajó 5 kilos—. Además promovemos las caminatas al aire libre.”

Julieta es la encargada del Club del Caminante de ALCO, que ya empezó a juntarse los jueves a las 15, en la esquina de Yrigoyen y Saavedra de la plaza Moreno (Ciudad Atlántida).

“La caminata es la actividad física más barata y que mejor le hace a nuestro cuerpo. La idea es caminar en conjunto, una vez por semana, durante una hora; pero el que no puede, caminará 10 minutos o una cuadra. El objetivo es ir mejorando de a poco y conocernos afuera para fortalecer al grupo”, cuenta.

Además, todos los grupos del país realizan un evento el mismo día: se llama ALCO al paso y será hoy domingo, en el parque Independencia de Bahía Blanca, organizado por el grupo Nuevo Comienzo.

Cuenta Natalia que generalmente las que acuden primero a ALCO son las mujeres: “Empezamos por cuestiones estéticas o porque nos duelen las rodillas o nos cuesta respirar. O por las cargadas de los demás o la imagen que devuelve el espejo. En la charla de introducción había un solo varón. El hombre viene cuando el médico le da un ultimátum, por problemas circulatorios o cardíacos”.

Según la Organización de las Naciones Unidas, América Latina vive una epidemia de obesidad, y Argentina es uno de los países en donde más creció la cantidad de varones obesos: un cuarto de la población masculina de nuestro país tiene sobrepeso.

Pero también afecta a los más chicos. En la región, 4 de cada 10 chicos de 2 a 18 años está pasado de kilos y los más afectados son las nenas y nenes de entre 6 y 10 años. De esos 4, el 14 % tiene obesidad y el 4 % sufre de problemas graves de obesidad.

“Tenemos otro objetivo en mente, el de hacer un grupo ALCO para niños y adolescentes —señala Natalia—. Durante una charla en un club, detectamos que cada vez hay más adolescentes que se cocinan solos y recurren a los fideos, las salchichas o las hamburguesas. Ninguno desayuna y sólo uno chico era consciente de su alimentación.”