El día que Fabián Sahdi volvió a sentirse un jugador de selección

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

El bahiense Fabián Sahdi le puso el moño a una temporada 2018-19 con vivencias deportivas inolvidables.

Salió airoso en una liga brasileña en la que su equipo, San José, fue uno de los más modestos y último en armarse, pero salvaron la plaza.

Después llegó la oportunidad de integrar un seleccionado de la Liga Argentina (ex TNA) en una gira de promoción por China, con motivo del Mundial que se jugará en ese país del 31 del corriente al 15 de septiembre.

Por último formó parte de la concentración que el seleccionado argentino llevó a cabo en el Dow Center. Y se dio el gusto de jugar en Argentina Azul, uno de los planteles que se mostró en la jornada de puertas abiertas en nuestra ciudad.

“Me queda la experiencia de lo que significa para todos la Selección, ver el recambio generacional... Quizá no lo viví como el fanático que de pronto se ve junto a las estrellas del seleccionado. Porque si lo pienso en frío, estuve junto a un montón de chicos con los que jugué o contra los que competí en la Liga durante todos estos años... Fue más un reencuentro, pero con entusiasmo a la vez”, dijo Fabián.

A los 30 años, significó volver a tomar contacto con un equipo de selección argentina. Su último torneo oficial internacional con nuestro país había sido el Premundial U18 2006 en San Antonio, donde Argentina perdió la final ante Estados Unidos.

“En su momento a nuestra camada le sacaron el torneo Sub 21, por lo que lo último que jugó la camada '89 fue el Mundial U19 (NdR: Sahdi no lo jugó). Hace ya unos diez u once años que no pasaba nada con el tema Selección. Por eso, haber tenido esta chance de compartir entrenamientos con ellos, estar en el vestuario y ver las prácticas, más allá que con Sergio (Hernández) yo había trabajado una temporada en Peñarol, nunca es lo mismo. Acá lo distinto fue ver cómo entrenan chicos súper jóvenes, cada uno peleando por su lugar. Fue una gran experiencia sumado al broche de invitarnos para el partido”, recordó Sahdi.

Escuchando las indicaciones de Facundo Campazzo.

Otro aspecto importante que pudo vivenciar fue el hábito del jugador de Selección hoy.

“Más allá de lo que trae cada uno de su club y desde su liga, hay una bajada de línea similar para todos, a la que se ajustan. Más allá de los hábitos que traen de sus clubes, hoy los jugadores llegan a la Selección y hay una planificación y una estructura armada. Todos siguen una línea. Que pude compartir con otros profesionales como atención de kinesiólogos, preparadores físicos”, indicó.

El pasado martes 27 de julio el Dow Center tuvo su estreno oficial con el partido de básquetbol, que además le puso el cierre de la preparación en nuestra ciudad, más allá que el equipo permaneció en la ciudad.

“Fue algo tremendo. No había visto el estadio armado, sí con las tres canchas para entrenar. Cuando llegamos y vimos los preparativos a la mañana, a la noche la gente que fue llenando las tribunas, la inauguración del estadio, que estuviera la Selección y poder jugar con ellos, fue demasiado lindo”, dijo.

Argentina, también en China

Sahdi también integró el seleccionado Argentina Desarrollo que llevó a cabo una gira por China.

“Significó llegar a un país con una estructura increíble, con canchas con ocho mil o diez mil personas. Fue tremendo, una experiencia diferente desde ese lado. En cualquier lugar al que íbamos era medio monstruoso. Desde hoteles hasta las ciudades”, dijo Fabi.

El equipo albiceleste también contó con los bahienses Leonardo La Bella (base) y Pablo Coleffi (entrenador), en una iniciativa promovida por FIBa. a modo de promoción del Mundial de China.

El plantel de Argentina Desarrollo.

También participaron un combinado estadounidense y otro serbio, además de un participante chino. Argentina concurrió con jugadores de Liga Argentina y Torneo Federal.

Jugó 7 partidos ante esos rivales y ganó 4.

"Fue una experiencia personal y social más que deportiva en sí. Se disfrutó más desde ese lado al margen que queríamos ganar todos los partidos. Lo que pasa es que a China lo que le falta es un poco la competencia. La estructura y parte económica la tienen. No faltará mucho tiempo para que se convierta en una de las mejores ligas del mundo. Tienen cómo bancarlo”, concluyó.

Adiós... San José

El conductor bahiense afrontó con San José do Soul su primera temporada en la liga brasileña, que no será la última en ese país.

“Fue raro. Un equipo que primero no iba a contar con el dinero para participar y a los tres o cuatro días que arranque la primera competencia, el torneo Paulista, previo a la Liga, armó presupuesto y formó un plantel con los fichajes que quedaban”, recordó.

Durante un partido de la liga brasileña, con San José.

“Plantel súper modesto en lo deportivo y en lo económico, pero cada uno puso de lo suyo y quedó un equipo aguerrido. Fue una temporada demasiado buena, en la que también se pudo hacer mejor las cosas. Quedamos en la posición que merecíamos, 11º de 14º”, agregó.

“Estoy a la espera de que surja algo. El seguir afuera es una decisión más personal que deportiva. En su momento quise probar y ver en qué condiciones estaba. Me sentí cómodo. Es una realidad que la situación en nuestro básquet es difícil. Hay momentos o lugares donde no se puede sostener. Soy grande y necesito priorizar otras cosas. Hoy en mi cabeza está poder seguir jugando afuera", concluyó.