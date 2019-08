Rugby: Sportiva estuvo un poco más cerca, pero cayó frente a Marista

El inicio de las revanchas en el Torneo del Interior A fue con caída para Sociedad Sportiva.

Por la cuarta fecha el elenco bahiense perdió este sábado frente a Marista de Mendoza 37 a 23, por el grupo C y en encuentro jugado en La Carrindanga.

Las Palomas siguen sin sumar puntos en la categoría y continúan en el último puesto.

Esta vez la brecha contra los mendocinos fue discreta respecto del partido de ida.

Después de repeler con gran defensa los intentos de la visita en los minutos iniciales y muy cerquita del ingoal, Sportiva propuso en campo rival.

El wing Ignacio Payero encontró una pelota que le patearon al fondo y abrió el marcador, con posterior conversión de Ignacio Ficcadenti (7-0 a los 14m.).

Fermín Santos, conductor de Las Palomas, aprovechando espacios entre la defensa mendocina.

Minutos después, en pleno movimiento ofensivo Blanco, Francisco Frugoli recuperó una pelota y sólo tuvo que correr a velocidad máxima hacia la hache, para darle el primer try a Marista.

Ambos utilizaron seguido el recurso del pie, en una tarde ventosa y en la que las siguientes emociones de la etapa inicial llegaron con penales de Ficcadenti (10-7 para el local a los 32m.) y Maximiliano Filizzola (empató en 10 a los 36m).

Pero también hubo una amarilla para el dueño de casa en el cierre de la primera parte (Gerónimo Rivas, por juego peligroso), algo que condicionaría el panorama en el complemento.

El cuerpo técnico de Sportiva promovió los cambios (jugaron Matías Stalldecker, Juan Lamberto, Tomás Biondo, Francisco Cantalejos, Juan Pedro Harriet, Gino Zanoni, Agustín Machado y Alexandre Lemes Piva) y el local mantuvo la intensidad, su sello principal.

Luego de un penal errado por Ficcadenti a los 44m, se produjeron nuevas infracciones por juego peligroso: Fermín Santos a los 51m y Francisco Cantalejos a los 54m.

Marista lo aprovechó para sumar con el pie de Filizzola y alejarse 16-10, aunque también creció con el protagonismo de los delanteros hasta madurar el try de Alvaro Llaver que dejó la ventaja 23-10 a los 55m.

Mikel Irastorza, el capitán de Sportiva, gana en la altura.

Con el regreso de dos de los amonestados, Sportiva recuperó la iniciativa y volvió a jugar profundo. En una llegada clara con juego corto, Mariano Mares Levis le dio el segundo try a Sportiva a los 62m. Fue una inyección anímica que alcanzó un pico con un ataque que Agustín Machado (reemplazo de Ficcadenti) jugó desde mitad de cancha. Encontró el espacio y se cortó al ingoal, directo al try. Pero interfirió Federico Miranda para matar el juego. El fullback mendocino se ganó la amarilla, aunque el árbitro rosarino Agustín Monje no dio try penal. De esa acción Fermín Santos aportó con el pie para achicar 23-20 a los 66m.

Sin embargo, Filizzola apeló a toda su experiencia en Pumas 7's, se escapó pegado al touch eludiendo un par de intentos de tackle y le dio un try clave a Marista a 6m del final (30-20). A la visita le quedó tiempo para una acción más en tiempo cumplido con un try penal después de insistir con el scrum.

Escenario

Con la derrota sufrida hoy Sociedad Sportiva se alejó de la chance de evitar el último lugar del grupo.

Recordemos que del 1º al 3º de cada grupo avanzarán en la lucha por el campeonato, mientras que los clasificados 4º disputarán el repechaje por la permanencia.

A Las Palomas les queda visitar a Jockey Club de Rosario el próximo sábado y cerrar de local ante Natación y Gimnasia.

Para finalizar 3º deberían ganar los próximos y esperar que Jockey pierda ambos.

Maximiliano Filizzola, la figura de Marista, complicando a la defensa bahiense.

Resultados

Estos finales -más posiciones- dejó la cuarta fecha del Torneo del Interior A:

Grupo A: Gimnasia (R) 7-Tucumán RC 36 y Jockey Club (C) 41-Old Resian 26. Posiciones: 1º) Tucumán RC, 14; 2º) GER, 12; 3º) Jockey (C), 11 y 4º) Old Resian, 0.

Grupo B: Córdoba Athletic 35-Universitario de Tucumán 31 y Los Tarcos 22-Duendes 26. Posiciones: 1º) Duendes, 16; 2º) Córdoba Athletic, 10; 3º) Los Tarcos, 6 y 4º) Universitario (T), 4.

Grupo C: Sociedad Sportiva 23-Marista 37 y Natación y Gimnasia 36-Jockey Club R 31. Posiciones: 1º) Natación y Gimnasia, 16; 2º) Marista, 14; 3º) Jockey (R), 7 y 4º) Sportiva, 0.

Grupo D: Trébol 26-Mar del Plata Club 36 y Tucumán LT 26-Urú Curé 30. Posiciones: 1º) Urú Curé, 16; 2º) Tucumán LT y Mar del Plata Club, 10 y 4º) Trébol, 1.