Los hombres violentos tendrán un taller para cambiar las conductas

“Venimos trabajando desde hace más de un año, con cursos y asesoramiento de profesionales de Buenos Aires, tuvimos presencia en suelo porteño y docentes que nos capacitaron sobre el último nivel. No ha sido fácil, pero el desafío es fuerte y muy necesario”.

El próximo miércoles comenzará en nuestra ciudad el primer taller “Por Buenas Masculinidades”, que será llevado a cabo por la ONG El Nido, el Centro de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar y la Red Argentina por Buenas Masculinidades.

Son dispositivos abiertos y cerrados con un grupo psico/socio/educativo para varones que ejercen violencia a su pareja. Se dictarán en el local 2 del Mercado Municipal, Donado 151, sede de El Nido.

Para entrevistas hay que llamar al 2914069771.

Dictarán los talleres la licenciada en trabajo social Nora Dinoto, las psicólogas Laura Vulyscher y Julieta López y la trabajadora social Mariana Pla, quienes dieron detalles.

“Lo que tenemos ahora es un desafío, después de un año de preparación, capacitándonos y armándonos. Esto no es algo fácil porque, en general, el hombre no consulta, en casi nada, no solamente en violencia. Les cuesta más ir a un psicólogo y hasta inclusive ir a un médico”, abrió Vulyscher.

“Este trabajo se intentó hace unos años y no se pudo, por lo que siempre se atendieron de manera individual a los hombres. Por fin lo pondremos en marcha y estamos con expectativas”, agregó.

La frecuencia del taller será semanal -alrededor de 90 minutos- y se desarrollará todos los miércoles de 19.30 a 21.

“Se pensó en que sea fuera de los horarios laborales para contar con la mayor cantidad de hombres que se pueda”, explicó López.

Y añadió que “los talleres serán para hombres adultos, aunque tenemos algunos jóvenes. Son hombres con una relación de pareja previa y una estructura de índole familiar. No obstante, no fijamos edad: hay desde 21 a 50/60 años”.

La mayoría de los participantes son derivados por el Poder Judicial y “nos contactamos con ellos para tener una entrevista de admisión, porque deben tener ciertos criterios”.

--¿Cuáles son esos criterios?

--López: Como primer paso deben reconocer su violencia, que no tengan adicciones de sustencias ni alcoholismo y que no haya un trastorno psiquiátrico severo. El primero debe ser vital, porque sino es difícil de trabajar.

--Dinoto: En caso de que haya adicciones, nosotras los derivamos al CPA para que inicien ese tratamiento y luego verificamos que estén en condiciones.

--Vulyscher: Cuando son adictos no son dueños de su persona, por lo que también es algo que hacíamos en los trabajos individuales. Primero deben solucionar esa situación que están viviendo.

El relato de otro

Las disertantes esperan contar con al menos 15 hombres el próximo miércoles.

“Desde el año pasado venimos realizando entrevistas, algunos han optado por el tratamiento individual y a otros les interesó esta nueva modalidad”, contó Dinoto.

“Como nosotros no contábamos aún con el dispositivo grupal, a los derivados se les inició un tratamiento individual para no dejarlos colgados con la idea de que ingresen luego en el grupal. Muchos no saben de qué se trata y hasta que no prueben no se van a dar cuenta cómo se trabaja”, comentó Vulyscher.

--¿Cómo se desarrollarán estos talleres?

--Dinoto: La situación grupal siempre estimula a la otra persona a escuchar el relato de otra, encontrar diferencias, semejanzas o identificarse con algunas situaciones que se plantean y en función de eso es que se trabajará esa trama grupal a partir del común denominador que irá surgiendo.

--López: En las mujeres hay cierto rol psico/socio/educativo porque el taller tiene que ver con esto de ir aprendiendo cosas nuevas desde el lugar de los otros. Sucede que los aprendizajes son diferentes.

--Vulyscher: En el caso del hombre buscamos poner en evidencia delante de la mirada de otros hombres que reconocen ser violento, ejercen violencia en su grupo familiar y la voluntad de modificar.

--No parece un trabajo sencillo.

--Vulyscher: No podemos hablar mucho de cómo se trabaja en grupo hasta no experimentarlo, aunque en general les cuesta pedir ayuda.

--López: Nos pasa en las charlas individuales de hombres que vienen a través del Poder Judicial de negar la violencia por temor a que nosotros vayamos a decirles a los jueces, pero no eso no lo hacemos.

--¿Hace cuánto existe la conexión con los juzgados?

--Dinoto: Cuando pusimos en marcha esta propuesta nos reunimos con distintas organizaciones y llamamos a la Justicia Civil, a la Fiscalía y a la Defensoría para que tomen conocimiento y deriven los casos. Los jueces, realmente, han tenido una muy buena aceptación, lo mismo que las defensoras que toman algunos casos.

“Hay que poner la reflexión antes que la acción”

El objetivo es educar al hombre que ejerce violencia.

“Que empiecen a tomar contacto con otras realidades que por allí desconocen”, dijo Vulyscher.

“Muchos de estos hombres han tenido una vida muy dura, no han visto un buen trato en sus familias desde que eran jóvenes y quizás no saben manejarse de otra manera, por lo que también intentamos mostrar otra realidad”, sostuvo.

“Primero deben entender como es esto del impulso, dónde lo sienten en el cuerpo y en qué circunstancias. Hay que poner la reflexión antes que la acción. El hombre tiende a actuar antes que a pensar. Esto también se educa”, añadió.

--¿Qué tiempo de trabajo necesitan?

--Vulyscher: En principio hablamos de 6 meses, aunque muchas veces también depende de lo que la Justicia les imponga. De todos modos, no podemos garantizar un resultado en un tiempo mencionado. Cuando vienen por su voluntad, si se sienten cómodos, pueden seguir viniendo.

--Dinoto: El grupo será abierto y tendrá que ver con el interés y la voluntad de cada uno. Se desarrollarán diversos ejes temáticos, cómo construir nuevas masculinidades, cómo resolver situaciones conflictivas sion recurrir a la violencia. Después se irá recurriendo a las temáticas según lo que depare cada taller.