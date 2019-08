Sociedad Sportiva campeón: así construyó el título en el Regional Pampeano

Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

La tercera fuerza, pasó a ser la primera. Luego de 10 años de dominio marplatense, con Sporting y Mar del Plata Club repartiéndose esos 10 títulos, Sociedad Sportiva hizo historia al convertirse en el primer equipo de la Unión de Rugby del Sur que gana el Regional Pampeano A de rugby.

“Nadie se lo esperaba, todos decían que estabámos un escalón más abajo, terceros o cuartos. Ser campeones era algo que parecía inalcanzable. Pero en la previa Martu (NdR: Ramiro Martínez Gambino) hizo un trabajo mental impresionante. El viernes hubo una reunión grupal muy emotiva y el sábado estaba servido, porque estábamos muy enganchados. Además, la Nacha Bermúdez (el editor de videos y PF) nos pasó el video motivacional en el que se decía que éramos los ídolos de los juveniles. Esas cosas te llegan”, dijo Facundo Zamora, capitán del plantel superior de Sportiva y sobre la final ganada a Mar del Plata Club (14-11) el sábado pasado en la Feliz.

“Era un objetivo que parecía inalcanzable y lo logramos. Dejamos la vara alta. Ahora hay que arrancar el TdI (Torneo del Interior A) de la mejor manera. Queremos estar entre los primeros para avanzar al Nacional de Clubes. Soñar no cuesta nada...”, agregó el hooker, a propósito de una nueva participación en el certamen nacional desde el sábado 10.

Uno de los convocados para el choque definitorio fue el ala Francisco Figueras, quien había jugado la otra final a la que clasificó Sportiva. Fue en 2012, cuando perdió el título ante Sporting por desempate reglamentario -tuvo mayor cantidad de tarjetas amarillas- tras igualar 6-6.

“Ese año nos fuimos con un gusto amarguísimo. Habíamos hecho un Pampeano impresionante, invictos hasta la final. Siete años después, que llegue la misma posibilidad, es impagable. No es fácil el Regional y no es fácil llegar a una final. Muchas veces se definió por mayor acumulación de puntos y Mar del Plata siempre se escapaba... Esta vez, a falta de una fecha y al perder con Sporting de local, pensamos que no tendríamos chances. Pero en la última jornada se dieron los dos resultados que necesitábamos y clasificamos”, agregó Figueras.

Figueras contó cómo fue el proceso de ganarse un lugar entre los 23 para la final, del que también participaron otros tres históricos Paloma como Tomás Aguirre y Juan Pedro Harriet, quienes finalmente viajaron para acompañar pero quedaron fuera de los convocados.

“Yo no podía exigir nada, porque me había sumado al plantel tras recuperarme de una operación de ligamentos de rodilla. Lamentablemente, como corrieron la fecha de la final una semana, Felipe Doria se fue de viaje y se abrió un cupo más. Empezamos con Juampi Harriet una especie de mano a mano para ver quién iba a Mar del Plata. Me enteré el lunes previo que éramos él o yo. Y el jueves a la noche me enteré definitivamente que iba a jugar. Juampi también viajó por las dudas que hubiera alguna baja imprevista. Fue bastante tensa la semana. Afortunadamente me toco”, recordó Figueras.

Las claves

Encabezaron el staff técnico de Sportiva los entrenadores Bernardo Stortoni y Juan Manuel Doria, referentes por trayectoria deportiva. Detrás hubo un grupo de especialistas que los viene acompañando desde 2017, cuando iniciaron el proyecto. En total: ocho DT, un director deportivo/preparador físico (Ignacio Bermúdez), dos médicos (Raúl Infante y Emilio Corinaldesi), dos kinesiólogos (Manuel Moreno y Clemente Annibali), nutricionista (Paula Larreguy) y tres managers (Carlos Podestá, Miguel Irastorza y Javier Alvarez Font).

“El título se logró por una cuestión de planificación y de objetivos. Y el haber llegado a la final fue gracias un proceso, porque estos chicos cambiaron la mentalidad de 2017 a hoy. Mejoraron en el aspecto físico, nutricional, de descanso... Se entrenan de otra manera. Eso hizo que tuviéramos una preparación más saludable y ganamos la final porque estuvimos completos”, dijo Stortoni.

“Este título tiene trascendencia para el rugby de la ciudad y para el club a nivel nacional. El rugby es un deporte ejemplo en cuanto a valores y respeto. Que Sportiva y Bahía Blanca se hayan posicionado de esta manera en el rugby es espectacular. Me da una alegría enorme. El compromiso más grande ahora es mantenernos, que es lo más complicado. Es lo que estamos pensando por estos días”, dijo Bere.

Stortoni destacó la participación del coach Ramiro Martínez Gambino en la cohesión grupal, concentración y búsqueda de líderes.

“El viernes (día previo a la final), estando el grupo ya concentrado en Mar del Plata, se trabajó en exteriorizar los sentimientos guardados respecto del juego. Para que los jugadores se despojaran de tensiones y presiones. Martu (Martínez Gambino) logró que hablaran los 23. Algunos con lágrimas. Fue una liberación de tensiones. El sábado cuando llegué, los ví relajados, pero no desenfocados de la final. Pero fue un trabajo que hizo todo el año, en el que facilitó el proceso para la búsqueda de líderes naturales, del capitán, de afianzar el grupo, la integración de los chicos nuevos o los más chicos. Se trabajo durante todo el año", explicó.

El staff se repartió tareas de la siguiente manera: trabajo de backs con Juan Cruz Rigal, Martín Horvath, Luis Aráoz y Stortoni. La preparación de los delanteros a cargo de José Conget, Juan Manuel Bellingeri y Doria y defensa-ataque a cargo de Stortoni-Doria-Martínez Gambino, sumado a Ignacio Bermúdez en la edición de videos y preparación física.

“Personalmente significó poder transmitir lo que uno sabe, al igual que el Azu (Juan Manuel Doria). Si sé 10 y te transmito 3, no sirve. Queríamos volcar toda la experiencia posible que hicimos en Europa como jugadores y en mi caso también después de varios cursos como entrenador. Queríamos transmitir esos valores. El jugador de Sociedad Sportiva debía ser un jugador con mayor compromiso y valores en lo que llamamos el entrenamiento invisible: manera de descansar, comer, cuidarse. Todo bajo una planifación de trabajo”, agregó.

Podestá: "Es algo histórico"

También para la dirigencia Paloma significó uno de los momentos más importantes en la historia del rugby del club Blanco. “Es algo histórico. Se llegó a esto con demasiado compromiso y humildad de jugadores, dirigentes y padres. Hay una subcomisión de rugby que trabaja mucho para esto, siempre pensando en crecer un poquito más. Hoy Sportiva está dónde quiere y dónde quiso estar”, dijo Carlos Podestá, presidente de la subcomisión de rugby y uno de los manager.

Los 25 para la final

Para el choque contra Mar del Plata (1º en la fase regular), Sportiva presentó a Ignacio Lance, Facundo Zamora (capitán), Iñaki Azcoitía; Mikel Irastorza y Francisco Cantalejos; Felipe Arza, Pedro Lance, Tomás Inchausti; Ignacio Ficcadenti y Fermín Santos; Ignacio Payero, Guido Álvarez Font, Manuel Santos, Matías Imbellone; Tomás Bermúdez.

Como suplentes actuaron Matías Lindner, Mariano Mares Levis, Felipe Rivero, Francisco Figueras, Facundo Río, Alexandre Lemes Piva, Ramiro Elorza y Gino Zanoni.

Como dijimos, también viajaron el ala Juan Pedro Harriet y el wing Tomás Aguirre. Por viaje personal no participaron Marcos Köhler y Felipe Doria. Y los demás jugadores que tuvieron alguna participación a lo largo del certamen fueron: Matías Stalldecker, Juan Galíndez, Luca Del Gobbo, Ramiro Elorza, Ignacio Irastorza, Juan Lamberto, Gerónimo Rivas, Gaspar Podestá y Alexis Fernández Terenzi.

La campaña del Blanco

Sociedad Sportiva jugó 9 partidos en el Clasificatorio (finalizó 3º entre ocho equipos, con 6 ganados y 3 derrotas) y otros 8 en el grupo Campeonato (2º en el pentagonal, 4/4).

Apoyó 51 tries, recibió 46.

"Nos dio visibilidad ante todo el país"

“A nivel Unión, haber roto la hegemonía (de Mar del Plata) nos dio visibilidad ante todo el país. Me han saludado de muchas uniones gracias al logro de Sportiva. Y el hecho de que un club de la URS haya ganado el Regional, remarca lo importante de la decisión de UAR de apoyar y financiar los regionales. Nos permitió crecer”, dijo Martín Azpiroz, presidente de la Unión de Rugby del Sur, respecto del significado institucional que tuvo el título de Sportiva.

“(Para el club) Es fruto del trabajo constante y ordenado a nivel institucional y de rugby infantil y juvenil. Tarde o temprano repercute en Primera”, agregó.

“Nuestros equipos afrontan este torneo con un importante gasto en logística, porque tenemos más viajes que los de Mar del Plata. Sportiva jugó esta final con casi 8 mil kilómetros hechos, contra 900 de un rival. Ahí también hay un esfuerzo, más allá que UAR paga parte del gasto de traslado”, dijo el titular de la URS.

El debut en el Interior A

Por haber finalizado 2º en el TRP A, Sociedad Sportiva clasificó junto a Mar del Plata Club al Torneo del Interior A. El debut bahiense será como visitante ante Natación y Gimnasia de Tucumán, el próximo sábado 10, por el grupo 3.

Las Palomas recibirán a Jockey (Rosario) el sábado 17 y visitarán a Marista de Mendoza el sábado 24.

La segunda rueda se iniciará el sábado 31 ante Marista, invirtiéndose localías. Los primeros de cada una de las zonas avanzarán a semifinales.