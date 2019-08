Todo lo que debió atravesar Leandro N. Alem para ganar después de tres meses

Lo tenía controlado. Más tarde pareció que se le escapaba. Lo empató. Y en el suplementario se lo quedó.

Por muchas sensaciones debió atravesar Leandro N. Alem para volver a cantar victoria en el torneo local de primea división, logro que no obtenida desde el 29 de mayo.

Esta vez, se impuso a Estudiantes por 85 a 78 tras haber igualado el tiempo regular 68-68.

Mirá la tabla de posiciones y cómo continuará la fecha

"Tomamos cada partido como una final, sabemos que la situación no es fácil. Creo que acá hay un buen grupo humano y entrenando duro todos los días como venimos haciendo vamos a sacar esto adelante. No nos reprochamos nada, las cosas no estaban saliendo, no entraba la pelota. Nosotros tenemos un manera de jugar que a veces sale y a veces no pero no nos reprochamos nada. Tenemos una línea de trabajo, el club tiene una línea de trabajo que todos intentamos seguir", señaló Walter Gigena, alero del verdirrojo.

Para ser más exactos, Alem soportó 91 días con derrotas en fila ante Olimpo, 9 de Julio, Bahiense, Liniers, Pueyrredón, Pacífico y Estrella. No ganaba desde el 29/5, ante Napostá, por 90 a 70.

Anoche la historia comenzó favorable: 9-4 y 12-6 al frente, con protagonismo de Zapata.

Incluso, bancó muy bien a los internos visitantes jugando un rato largo con perimetrales en la pintura (combinó a Forestier-Loos para defender a Buzzo-Duvanced) y, tras quedar 18-19 abajo, en el amanecer del 2ºC, logró 10 de luz (31-21) gracias a un parcial de 13-2.

"Intentamos darle un poquito más de velocidad al equipo y buscar otra dinámica. Hernán (Jasen) está lesionado, tendrá para una o dos semanas más, y el equipo no se detiene y sigue buscando variantes. Nosotros somos un equipo, tenemos una forma de defender, con ganas, huevos y voluntad", añadió Gigena.

El descanso largo le permitió a albo repensar el juego y corriendo la cancha se puso en partido: cuatro conversiones de campo, incluido un triple de Gonzalo Martínez, lo arrimaron 41-39.

Y más tarde fue Aníbal Buzzo, el jugador más completo que tiene Romerniszyn en el plantel, quien colocó al frente a los suyos: 47-48 a 2m04 del 3ºC.

A partir de ahí el partido se equilibró, más allá de que en dos ocasiones, el local amagó con quebrarlo: 58-50, a 7m29, y 65-58, con 4m02 por delante.

La enjundia de Mitoire y una bandeja de Nicolás Sánchez dejaron al frente a Estudiantes: 66-68, a 1m. No obstante, Pascual igualó el marcador 68-68 con 41s por delante.

Fue Buzzo primero (0-2 t1 a 21s) y Luciano Fernández después (triple fallado en la última ofensiva), los que pudieron darle la victoria a su equipo en el tiempo regular.

Ya en el suplementario, el local tomó la delantera con un triple de Gigena y cuando parecía que el albo regresaba al juego, Cavero anotó yendo para adentro y -prácticamente- selló el partido: 81-75 a 28s.

"Los chicos tienen talento y juegan bárbaro, no es ninguna novedad. Somos doce jugadores que pueden entrar en cualquier momento y poner la cara en cualquier situación", completó Gigena.

Esta es la síntesis

Leandro N. Alem (85): Luciano Fernández 7, Patricio Zapata 15, Felipe Mandolesi 2, Federico Radavero 8, Marcos Fernández 4 (FI); Walter Gigena 21, Santiago Loos 13, Santiago Pascual 11, Valentín Forestier 0 y Lautaro Cavero 4. DT: Mauro Polla.

Estudiantes (78): Tomás Scarpaci 5, Gonzalo Martínez 13, Aníbal Buzzo 19, Jerónimo Mitoire 20, Lucas Ruiz 2 (FI); Valentín Duvanced 6, Nicolás Sánchez 13 y Agustín Salas 0. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: 16-11; 39-29 y 49-48.

Tiempo regular: 68-68

Tiros libres: Alem, 19-27 y Estudiantes, 9-15.

Cinco faltas: Loos (A) y Sánchez (E).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Nicolás Larrasolo y Santiago López Hoyos.

Estadio: Daniel Lacunza.