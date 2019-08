Los viales acordaron un aumento con más críticas que certezas

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Sin ahorrar críticas y calificándolo como un aumento “mentiroso”, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (tiene como sindicato de base al del Personal de Vialidad Nacional del 19º Distrito de Bahía Blanca) suscribió la semana pasada el acta paritaria Nº8 correspondiente a la negociación salarial por el periodo junio 2019-mayo 2020.

“Nuestra organización, acatando el mandato de las asambleas y los sindicatos de base, haciendo constar en acta que considera a la misma más que insuficiente (un mentiroso 28% en 5 cuotas) y para no ocasionar mayores perjuicios a los trabajadores en la difícil situación económica por la que atraviesan, lo ha aceptado con la expectativa de lograr un mejoramiento en futuras negociaciones (se dejó prevista cláusula de revisión para noviembre)”, puntualizó un comunicado de la Federación.

Por otra parte, según señaló el secretario general Julio Aralde, se logró el blanqueo del concepto “premio por mayor productividad” en los términos exigidos únicamente por la FePeViNa.

“La administración se hará cargo de los aportes de obra social y jubilación, quedando además los trabajadores exentos de tributar el impuesto a las ganancias por el citado blanqueo”, aclaró el gremialista.

Y agregó: “Asimismo se aceptó la propuesta de abonar un miserable bono de 5.000 pesos con carácter remunerativo, siendo migajas para la violenta devaluación que ha impulsado el gobierno nacional para disciplinar el voto de los argentinos”.

Según remarcó Aralde, el blanqueo de los conceptos “Productividad” y “Banda horaria” son demandas realizadas por la Federación ya a la anterior administración de Vialidad Nacional.

“El hecho que hoy se lo haya logrado con uno de ellos, sin afectar la percepción de bolsillo de esos importes, es una conquista de la Federación desde la lucha, desde el sacrificio de “bancar la parada” aun resultando injustamente discriminados por la patronal al no liquidar sus salarios, en una clarísima maniobra de apriete”.

El gremialista manifestó que los trabajadores afiliados a los sindicatos de base, muy especialmente en aquellos donde se aplica el CCT 874/07 “E” (Catamarca, Entre Ríos, La Pampa, Bahía Blanca y Santa Fe), no sucumbieron a los espejitos de colores que presentaba la administración y sus operadores, donde mostraban una supuesta conveniencia del blanqueo sin un incremento que cubra la merma del salario de bolsillo que ocasionaba el impuesto a las ganancias.

“Esta actitud irresponsable (enmarcada en la doctrina “Cambiemos” del “si pasa, pasa”), es parte de la política de precarización de nuestros salarios, implementada desde diciembre de 2015 con la genuflexión de un sector sindical que posibilitó que nuestros salarios caigan en más del 50% de su poder de compra no les resultó en esta ocasión”, analizó.

Justamente ante esta situación, con el apoyo de los sindicatos de base, se realizaron dos jornadas de protesta (el 31 de julio y el 1 de agosto), con radio abierta, olla popular.

“Mostramos a la sociedad la situación por la que estaba atravesando la DNV y que esta Federación no sería cómplice ni actor de reparto en esta película de terror de la administración, sino que los trabajadores son y serán siempre los protagonistas, el motor de la historia”.

Por la devaluación, van por más

Asimismo, Aralde confirmó que la lucha por la recomposición salarial seguirá en los próximos días.

“Mediante Acta Paritaria Nº 9 se ha pedido un aumento extraordinario del 30% a partir de la brutal devaluación del 12 de agosto y la galopante inflación supera el 50% anual, así como una gran cantidad de temas que se encuentran pendientes y de larga enumeración”.

“Queremos destacar el gran trabajo realizado por los secretarios generales de los sindicatos de base adheridos a FePeViNa sin distinciones, la solidaridad y el esfuerzo del hacer entender que no se pueden firmar salarios a la baja, aquellos que han hecho escuchar la voz de los compañeros de cada distrito, y sobre todo transmitir que no todo es lo mismo, no es lo mismo luchar que aceptar mansamente los restos del patrón, que aunque el que está enfrente sea poderoso los trabajadores y trabajadoras unidos podemos poner un freno cuando nos quieren pasar por encima”, cerró el comunicado.