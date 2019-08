La selección de básquet perdió su invicto, pero se quedó con el grupo

La selección argentina masculina de básquetbol sufrió una derrota en el cierre de la zona B de los Juegos Panamericanos Lima (Perú) 2019.

El equipo de Sergio Hernández cayó con México por 72 a 64 en su tercera presentación en el estadio Coliseo Eduardo Dibós.

Al igual que en los dos compromisos previos, Gabriel Deck fue el máximo anotador nacional (13 puntos). Lo siguieron Vildoza (12), Delía (9) y Redivo (9).

El bahiense totalizó 20m35, colaborando con 3-7 t3, 0-1 t2, 3 rebotes y una asistencia.

Mientras que no fueron de la partida, por decisión del entrenador, Luis Scola y Facundo Campazzo.





Mañana, la Selección afrontará una de las semifinales: desde las 23 se medirá con el perdedor de Estados Unidos y Puerto Rico, que jugarán esta noche desde las 23 en el cierre del grupo A.

La otra semi tendrá como protagonistas a Dominicana -equipo del bahiense Néstor García- y el ganador de Estados Unidos-Puerto Rico.

Los 100 de Oveja

El partido ante México significó el número 100 en la selección argentina para el bahiense Sergio Hernández.

El entrenador ganó el 73 % de los encuentros (73-27) desde su comienzo, allá por el Premundial 2005 de Santo Domingo.

Cronograma de partidos

Fecha 1 - Miércoles

Estados Unidos 119-84 Islas Vírgenes (grupo A)

Puerto Rico 73-64 Venezuela (A)

Argentina 102-65 Uruguay (B)

México 61-65 Dominicana (B)

Fecha 2 - Jueves

Puerto Rico 101-89 Islas Vírgenes (A)

Argentina 102-97 Dominicana (B)

México 61-72 Uruguay (B)

Venezuela 53-70 Estados Unidos (A)

Fecha 3 - Viernes

Uruguay 57-83 Dominicana (B)

México 72-64 Argentina (B)

21:00 - Islas Vírgenes vs Venezuela (A)

23:00 - Puerto Rico vs Estados Unidos (A)

Fecha 4 - Sábado

12:30 - A4 vs México (por el 7º puesto)

15:30 - A3 vs Uruguay (por el 5º puesto)

20:00 - A1 vs Dominicana (semifinal)

23:00 - Argentina vs A2 (semifinal)

Fecha 5 - Domingo

20:00 - Por el 3º puesto

23:00 - Final