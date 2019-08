Una mujer enfrentó a un encapuchado que entró a robar a su casa con una barreta

Una mujer puntaltense contó que el viernes a la noche se enfrentó con un encapuchado que entró a robar a su casa con una barreta.

Se trata de María Cervera, de 62 años, dueña de una peluquería, quien contó que el desconocido entró cuando ella estaba en la cama viendo televisión.

"Pensé que era alguno de mis hijos, pero cuando me levanté me encontré con un hombre encapuchado", relató la mujer.

"Le pregunté qué hacía y sin pensarlo lo quise agarrar. Lo tomé del brazo en el que tenía la barreta, pero igual me tiró al piso. Me arrastró hasta la habitación y me pidió que le diera la plata. Tiró algunos cajones y gritaba como loco, tardó algunos minutos y se fue con plata de mi hijo", agregó.

Según denunció, el ladrón escapó con unos $ 5.000.

Añadió que afuera de la casa lo esperaba otra persona, según lo que quedó registrado en las filmaciones de la cámara de seguridad de un vecino.