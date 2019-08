“No podemos permitirnos que la categoría desaparezca”, sostuvo Raúl Magallanes

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

El sol parece querer asomar en el horizonte del TC del Sudoeste, poniendo fin así a varios meses de turbulencia e inactividad competitiva.

En el mientras tanto (aún no compitieron este año), muchos seguramente hayan pensado el peor escenario para la histórica divisional de la Federación Regional N°3 del Sudoeste, la cual quedó en el ojo de la tormenta en noviembre de 2018, tras una polémica y controversial definición de campeonato.

“Lo del año pasado fue el detonante. Todos somos responsables de lo que pasó. Hubo mucha gente enojada y desencantada con muchas cosas. Por ejemplo, con la definición, donde, en lo personal, cometí el error de no prever que podía haber algún piloto con mala intención (ver aparte)”, reconoció el pigüense Raúl Magallanes, presidente de la divisional.

Una nueva historia comienza para la categoría de 6 cilindros, que, además de recuperar un lugar en presente el calendario zonal, le rendirá tributo al recordado piloto de Villalonga, Néstor Heguy, fallecido hace un par de meses.

“Estamos terminando todo a último momento, pero vamos a estar. Hubo mucha gente que trabajó e hizo posible este regreso, así que, por ahora está todo bien. Se presentarían, en principio, 10 máquinas. Pero, como siempre, a último momento puede pasar algo, por lo que no podemos confirmar la lista definitiva”, señaló sobre la primera presentación del torneo (constaría de 3 fechas), a desarrollarse en Pigüé.

“Ya les dije a los muchachos, dejemos de especular la cantidad de pilotos que podemos congregar y vayamos a correr de una buena vez. Para la próxima, seguramente se sumen algunos más, y con eso queremos dejar sentadas las bases para rearmarnos de cara el año que viene”.

—Imagino que lo importante era comenzar como sea.

—¡Totalmente! No podemos permitirnos que la categoría desaparezca. Si parábamos todo el año, claramente corríamos ese riesgo; la gente se va desanimando e incluso se termina yendo a otra categoría. Por suerte, en el momento que confirmamos la vuelta, algunos que se habían ido nos prometieron volver. Yo estoy convencido de que vamos a reclutar a la mayoría y que volveremos a lo que tuvimos en su momento.

Los costos, según Magallanes, limitan a competir únicamente en Pigüé.

"Yo corrí muchos años en el Supercar Pampeano -recordó-, porque en ese momento lo podía afrontar. Hoy por hoy, a gatas podría hacerlo en esta categoría".

—¿Por qué no se pudo empezar a correr antes?

—Porque no había entusiasmo en la gente, además de que la situación económica no ayudaba y, además, no contábamos con los autos listos. Después, a medida que iban pasando las carreras del calendario, algunos pilotos manifestaron ganas de volver a correr. Por eso se empezó a hablar otra vez y se llegó a un acuerdo para, al menos, hacer una carrera.

—¿En qué contexto vuelven? ¿Cómo está hoy la situación dirigencial?

—Estamos bien, porque, por suerte, los actuales pilotos confían en nosotros y en el técnico de la categoría, aspecto que siempre generó mucha ingratitud. El otro día escuché decir que yo asumí la presidencia para que mi hijo (Fermín Magallanes) pudiera ganar. Son cosas que duelen y molestan, porque es algo muy alejado de la realidad. Además, si hay algo que exijo, por sobre todo a él, es que el auto esté en condiciones. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Esa parte la tengo recontra clara. Lamentablemente siempre se dirán pavadas.

"A partir de eso, decidí que el sistema de revisión de autos luego de las carreras, lo puedan presenciarán preparadores y pilotos", cerró Magallanes.

“Albero nunca tendría que haber hecho esa denuncia”

Uno de los detonantes que estalló la severa crisis del TC del Sudoeste fue lo ocurrido en la última fecha del año pasado, disputada en Pigüé.

Por desgracia, dados los hechos consumados, el título 2018 quedó desierto.

Magallanes dio los motivos .

“Ezequiel Albero nunca tendría que haber hecho esa denuncia. El campeonato lo perdió el sábado, cuando le falló el auto, y eso no es culpa nuestra. Se gestionó para esperarlo y que repare, pero dijo que no llegaban con los trabajos; aunque en realidad no salió a correr especulando con hacer la denuncia para que esa carrera no sea válida (por falta de autos) y así ganar el campeonato”, contó.

“No terminaron de leer bien el reglamento deportivo y la jugada les salió mal. Eso, además de perjudicarlo a él, nos hizo mal a todos. Calculá que decidí gestionar en Federación varias sanciones a pilotos que se quedaban sin correr, para que así se pueda realizar la útima. Sin esos autos, no se hubiese podido terminar el campeonato. Y lamentablemente después viene a pasar todo eso”, agregó.

“Le hice una placa a Venchi (Franco), porque fue él quien se vio perjudicado por eso”, cerró.