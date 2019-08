Monte Hermoso: por la falta de precios, uno de los principales corralones decidió dejar de vender

Debido a que los proveedores no le brindan precios de referencia por la volatilidad del dólar, uno de los principales corralones de Monte Hermoso decidió hoy cerrar sus puertas.

"Las principales fábricas no me pasan precio ni me venden; entonces, para no aumentar porque sí, decidí cerrar las puertas. Lo único que hacemos son los repartos ya acordados", contó a La Nueva. el empresario Diego Ferrara, dueño del corralón.

"Cuando las empresas nos pasen los porcentajes definitivos de aumento, reabriremos", añadió.

Ferrara dijo que su decisión apunta a respetar al cliente.

"La mayoría de las marcas están esperando a ver qué pasa con el dólar, así que no tenemos información de nada. Sólo una sola marca (de caños) nos pasó nuevos precios con un 10% de aumento; el resto, nada", completó.

Debido a los resultados de las primarias del domingo, la jornada de ayer cerró con una suba del dólar de entre un 15% y un 19% (tomando como referencia la cotización del Banco Nación).

En este escenario de extrema volatilidad muchas fábricas tomaron la decisión de remarcar sus productos entre un 10% y un 20%, aunque otras suspendieron momentáneamente las ventas a sus clientes minoristas.