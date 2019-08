Emotivo mensaje de Maradona al Tata Brown: "Te vamos a extrañar mucho"

Diego Maradona, con un emotivo mensaje, despidió hoy desde sus cuentas en redes sociales al fallecido exdefensor José Luis "Tata" Brown, con quien compartió el plantel del seleccionado campeón del mundo en México 86.

“Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho, Tata. No sabés cuánto lo lamento, hermano", escribió Diego.

"Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz”, agregó el capitán de la Selección campeona del mundo del 86.

Para ilustrar sus palabras, Maradona publicó imágenes del gol de Brown ante Alemania en la final de México 1986 y del momento en que se lesionó el hombro, a pesar de lo que siguió jugando.

Los restos del exdefensor, quien falleció ayer a los 62 años, son velados hasta este mediodía en la sede de Estudiantes de La Plata, club del que era ídolo. (Télam y La Nueva.)