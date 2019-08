“Nunca pensé que podía volver, ni siquiera lo imaginé, pero a Olimpo no le podía decir que no”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“¿Una nota a mí?, Si ya me hiciste como mil. ¿Qué más querés que te diga? Lo que si te puedo adelantar es que este es un regreso inesperado, pensaba que de Paraná no me iba a mover más”.

A los 40 años y en su ciudad natal, Iván Alejandro Furios podía manejar perfectamente los tiempos entre el fútbol y sus emprendimientos personales. De la casita de fiestas (Monster World) que inauguró junto su familia, se iba a entrenar, en bicicleta, al club Atlético Paraná, y el resto del día lo destinaba a los negocios inmobiliarios, donde los alquileres y las ventas lo tenían siempre al pie del cañón.

Pero Olimpo le movió la estantería, no pudo dominar la tentación y aceptó el desafío de dejar todo para venirse a Bahía y cumplir su segundo ciclo en el aurinegro, esta vez con el equipo en el Federal A y el club prácticamente en bancarrota.

“Cuando me llamaron por primera vez, cuando el rumor ya se había hecho gigante, hablé con mi familia para que me ayude a tomar una decisión, aunque internamente pensaba: 'Chau, me voy a Bahía'. A Olimpo no le podía decir que no”, relató el “Pelado” con la buena predisposición de siempre.

Se fue de Olimpo en 2015, firmó contrato por dos temporadas con Patronato (entidad donde se formó futbolísticamente) y en el 2018 defendió los colores de Atlético, que un año antes había descendido de la B Nacional al Federal A.

“Cuando finalizó el vínculo con Patronato, me llamó Sergio Rondina para ir a Arsenal, pero ahí tomé la decisión de quedarme en Paraná. Me había acostumbrado mal a estar cerca y en permanente contacto con mis afectos y mis amigos”, reconoció el “férreo” marcador central.

“Encima Atlético está a dos cuadras de mi casa, ¿qué más iba a pedir?”, agregó mientras ensayaba la primera sonrisa.

—Sacame una duda: tu nombre sonaba antes de que asuma la actual Comisión Directiva con la dupla Tuma-Dagna, es decir que alguien ya se había comunicado con vos: ¿el ex presidente Mauro Altieri o el ex DT Marcelo Broggi?

—El que primero me llamó fue Broggi, días después del descenso al Federal A. Me preguntó si tenía interés en sumarme, pero que no me apure porque había mucho tiempo para el inicio del torneo; que lo piense tranquilo. Después avancé en distintas charlas con Altieri, aunque la compleja situación del club, que estaba prendido fuego, hizo que todo se dilate.

“En ese momento me mantuve al margen, sin llamar a nadie, porque pensaba en lo mal que estaba Olimpo y no quería molestar”.

—La historia tuvo continuidad con la insistencia de Dagna, ¿o me equivoco?

—Tal cual. Alfredo es intenso, va para adelante y te habla hasta que le digas que sí. Me dejó la cabeza como un bombo... (risas). Acto seguido tuve un diálogo con el técnico (Sergio Lippi) y eso me terminó de convencer.

—Al final no me dijiste cual fue la opinión de tu familia, más que nada la de tu señora Magalí cuando se enteró del serio interés de Olimpo.

—Mi esposa me dijo: “Te vas a ir hijo de mil, te conozco”. No era ir a un lugar desconocido y esa también fue una ventaja. Sé lo que es Olimpo y qué clase de gente es la que lo maneja ahora. Conozco la ciudad, el pensamiento del hincha y las internas. Vine a dar una mano en un momento complicado de la situación; es la realidad.

“La decisión final fue mía, pero mis familiares me entendieron. Pesó mucho en la balanza la pasión que tengo por el fútbol y esas ganas locas de volver a vivir el día a día con personas conocidas y que siempre siguieron en contacto conmigo, como los utileros, los empleados y los distintos auxiliares. Cuando me fui, Olimpo brillaba con resplandor, su imagen transcendía fronteras, y eso es lo que hay que recuperar”.

—La verdad, ¿Olimpo ya era parte de tus gratísimos recuerdos como jugador, ni en los sueños imaginabas volver?

—Jamás lo pensé. Cuando repaso mi carrera siempre digo que en Olimpo viví una de las etapas más hermosas: un ascenso a Primera y dos permanencias en esa categoría. Es más, después de que me fui, nunca más volví a Bahía. Los amigos que dejé me han ido a visitar, pero nunca se me dio de arrancar para acá.

—Me cuesta entender que, con la vida hecha en Paraná y a los 40 años, decidas volver a Olimpo. Muy loco, ¿no?

—Amo esto y lo vivo con la misma pasión que a los 20. Y cuando cumpla 60 voy a sentir lo mismo, sabiendo que ya no me podré poner los pantalones cortos y que tengo que disfrutar del fútbol desde otro ámbito. Hoy estoy pleno físicamente, sin lesiones y listo para saltar a la cancha si el entrenador lo dispone.

“Me siento bien y vine dispuesto a servirle a Olimpo. Tengo ganas de entrenar, de ayudar a los más chicos, de planificar juntos lo que será la competencia que se aproxima, de reunirnos a charlar en el vestuario, de ofrecerle mi experiencia a todos. En el grupo hay jugadores que conocen la categoría y eso incentiva. Eso sí, cuando llegué éramos pocos y me trajo feos recuerdos...(risas)”.

—¿Sí, cuáles?

—En 2012, cuando se empezó a armar el plantel para la B Nacional, fui el primer refuerzo en arribar. Arrancamos con la práctica y éramos 11. Algo similar pasó ahora, aunque le veo el lado positivo y ojalá sea un buen augurio y la historia termine como la de aquella vez: con el ascenso.

“Me acuerdo que los pocos que estaban se querían ir. Yo les decía: 'Esperen, se está armando un equipo para ascender, pero a varios no les importó nada y emigraron igual. Conseguimos el objetivo y sé que algunos se arrepintieron... (risas)”.

—De los que se fueron ahora, ¿hablaste con alguno para convencerlo de que se quede?

—Hablé, pero era entendible que elijan alejarse, por la situación del club y porque no conocían ni a Dagna ni a Tuma pese a que les habíamos dado las mejores referencias. A algunos les pedí más de una vez que se queden porque le pueden dar mucho al equipo dentro y fuera de la cancha.

—Me imagino quién es.

—Sí, pero prefiero hablar de mí. Te soy sincero: volví tranquilo porque Alfredo se hizo cargo del club. Ojo, por ahí antes, con la otra dirigencia, se formaba un equipo competitivo, pero la economía del club, inevitablemente, iba a seguir en caída libre. Olimpo estaba descuidado, prácticamente abandonado, y no quería venir a renegar. Ahora, por lo que me dicen, el cambio fue muy grande, hay otro ambiente y los empleados al menos te comparten una sonrisa.

—¿Cuánto tuvo que ver el arreglo económico para que decidas volver?

—En nada. Cuando Alfredo me llamó, arreglamos enseguida. Lo conozco, no se hizo cargo para ver que puede pasar, va con los tapones de punta, tiene la idea de ascender, es su forma de ser y de manejar un plantel de fútbol.

“Hará todo lo posible para que podamos tener todo al alcance, para que estemos tranquilos, sin preocupaciones y que nos dediquemos a jugar”.

—¿Fue la última mudanza de tu carrera?

—Sin dudas. Hace cinco años que vengo prometiendo “un año más”. Mi señora me dijo: “Andá a Olimpo, dale y no prometas más nada”. Siento que ésta es la última. Es un desafío personal, me la vengo a jugar, a dejar todo por un club que me marcó en mi carrera.

“Me cuesta decirle 'señor presidente' a Tuma”

“El desafío por llevar a Olimpo a donde merece estar es gigante, y con esa motivación decidí retornar. Además, conocer la forma de trabajar y de pensar del técnico (Sergio Lippi) también influyó. Olimpo es Olimpo, pero hoy con el nombre no se gana y vamos a tener que demostrar que es lo que queremos”, aseguró Furios.

—El hincha todavía no vio nada del equipo, pero si lo decís vos es palabra santa: ¿se puede ilusionar con volver a la B Nacional?

—El hincha se tiene que ir ilusionando a medida que vayan pasando las fechas y Olimpo demuestre ser un equipo maduro, combativo y eficaz. No podemos crear falsas expectativas, la gente viene golpeada y ya sufrió demasiado con dos descensos en un año. El hincha necesita volver a creer, y para eso nosotros les tenemos que inspirar fe y confianza.

“El objetivo es apuntarle al ascenso, hay buen grupo y un plantel numeroso. Pero en este momento nos estamos conociendo, adaptándonos a los sistemas que pretende el técnico y, por suerte, contamos con tiempo de trabajo. No tenemos que hablar tanto, lo que pretendemos ser lo debemos demostrar dentro de la cancha”.

—¿Es cierto que viniste con ganas de aplicar varios correctivos, sobre todo a chicos del club?

—Ja, ja... Por experiencia, es un error si de movida empezás queriendo ser “vigilante”. Hoy te tenés que adaptar a los jóvenes y ellos deben entender que hay ciertas cosas que en el plantel y en el vestuario no se negocian.

“Igualmente, en Olimpo hay chicos que no son tan chicos, que acumularon experiencia en la B Nacional y que no necesitás hablarle como nenes. Vienen de un momento malo y seguramente están buscando revancha, sacarse la espina de los descensos. Deben pelear el puesto y remar para llevar a Olimpo donde verdaderamente tiene que estar. Son jugadores de calidad, pero lo tienen que demostrar”.

—¿Cambió la vida interna del vestuario, tomaste el mando desde el primer día?

—No pasa por ser el mandamás. Hay jugadores grandes que tienen experiencia de grupo y vestuario. Cada uno viene con su idea y eso es bueno. Veo ganas de entrenar y un compromiso con un club que por ahí no conocen como sí lo conozco yo. Son aplicados y te la hacen fácil.

“No sé que cambió del vestuario, pero si te puedo adelantar que el 'Chiqui' (Alfaro) ya me levantó en peso. Me retó con un 'seguís teniendo las mismas mañas de siempre'. Lo hago renegar, dejo la toalla tirada en el piso, la ropa fuera del canasto. Vos me preguntás si puedo ser líder del vestuario cuando, en realidad, al primero que cagaron a pedo fue mí”.

“Me encanta joder, pasarla bien. Estoy feliz, pero termino los entrenamientos tan fusilado que por ahí no le pongo tantas pilas”.

—Tus laderos: ¿el “Chori” Vega y ….?

—A David lo conozco desde hace años, pero llegaron Lenci, Caballuci, Sergio Sánchez, Pfund, todos futbolistas con experiencia. Vienen con ganas, están interesados por el objetivo grupal, preguntan, y yo los voy poniendo al tanto de situaciones que por ahí no conocen.

—¿Quién de tus compañeros te sorprendió futbolísticamente?

—Lacunza, un lateral con un potencial enorme y gran futuro. Me llamó la atención su forma de jugar, la tranquilidad que tiene para pedir la pelota y arriesgar. Hace todo bien. Depende de él seguir creciendo.

—¿Y el arquero Guido Villar?

—Ufff, arquerazo. Es enorme.

—Para ascender se necesita un equipo competitivo y... ¿qué más?

—Un equipo competitivo y convencido de lo que vamos a afrontar, de la forma que estamos entrenando y de lo que nos pide el técnico, que está más convencido que nosotros y eso es fundamental.

“La dirigencia deberá hace su parte. Agarró un fierro caliente con un coraje digno de destacar. Están poniendo todo al día; por ahora está todo más que bien”.

—¿Cómo fue el primer diálogo con Tuma?

—Cuando yo estaba acá y Tuma era el médico, él formaba parte de mi familia. El otro día le dije: “Mirá si se hicieran virales los videos caseros que grabábamos en las concentraciones”. Son muchas barbaridades y esas imágenes no pueden salir a la luz... (risas). A Ángel le hacíamos las mil y una; lo agarrábamos para todo. Para mi sigue siendo el “Tordo”.

“El primer día, cuando nos vimos, fue chocante, aunque llegamos a un acuerdo. Le dije: 'Dame cinco minutos para darte un abrazo, para hacerte alguna jodita como antes y después si te empiezo a tratar como presidente'. Mi señora me retó: '¡Cómo lo vas a tratar así!'. Ángel sigue siendo el mismo pese a que ahora tenga otro cargo. Acepto que ahora le tengo que decir 'señor presidente' al confidente que siempre tuve en la sala médica o en la utilería mate de por medio”.

“Tuma ha ayudado mucho a cada uno de nosotros, dentro y fuera del club, atendiendo a nuestros hijos sin ninguna obligación y a cualquier hora del día. Siempre estuvo, y con buena onda y predisposición. Ese es Ángel Tuma”.

99

Sus cotejos en Olimpo. Marcó 3 goles y sufrió una expulsión. Contamos B Nacional 2012-13 (36 presencias), torneo Inicial 2013 (13), Copa Argentina 2013-14 (1), Reserva de AFA (1), torneo Final 2014 (15), torneo de Transición 2014 (15) y Unificado 2015 (18).